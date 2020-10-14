財經加零一｜施政報告破天荒押後　黃國健析習近平講話啟示

政情撰文：吳倬安2020-10-14 12:01最後更新日期：2020-10-14 13:11國家主席習近平今天（14日）出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，發表重要講話，提到要抓著粵港澳大灣區的重要機遇亦要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。《香港01》節目《財經加零一》邀請行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健，剖析習講話對香港發展有何啟示，觀眾們萬勿錯過。黃國健（盧翊銘攝／資料圖片）財經加零一精華｜陳恒鑌倡交市建局研明日大嶼 立會避審前期撥款財經加零一足本重溫｜陳恒鑌：如長假後確診數低 望本月啟健康碼財經加零一精華｜倡強積金開倉未見成果 謝偉俊嘆政府無政治智慧財經加零一｜謝偉俊指建制新招防內會風波重演 嘆建制鷹派當道財經加零一．足本重溫｜湯家驊引張子強案：內地犯案可不遞解出境財經加零一．精華｜田北辰指G2000生意跌五成 斥官不懂社會運作財經加零一．足本重溫｜傳抗疫基金3.0下周出台 田北辰倡再派1萬財經加零一．精華｜胡定旭承諾DNA不送內地：推港康碼需整全配套財經加零一．足本重溫〡胡定旭：檢測無抽DNA 何來將DNA送內地？黃國健財經加零一林鄭月娥