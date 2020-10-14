拆局｜習講話座席透玄機　香港迎戰「大師兄」　兩大意識形態競賽

從細節觀大局，看似普通不過的坐位安排，在中國官場裏，一個座次、一次擺位也暗藏大學問。 深圳經濟特區成立40週年慶祝大會上，除了焦點所在國家主席習近平，主席台上的列座人物也值得細味，除了港澳特首「濟濟一堂」，連主管港澳工作的副總理韓正和港澳辦主任夏寶龍亦是座上客，過往兩名中共中央政治局常委一同南下深圳（習近平、韓正）屬罕見，今次的安排，「港澳工作」味道濃得化不開。

深圳經濟特區成立40週年慶祝大會上， 國家主席習近平帶頭進場，國務院副總理韓正、劉鶴等緊隨其後，坐在主席台上前排。 香港特首林鄭月娥以及澳門特首賀一誠分坐後排兩側，而身兼全國政協副主席的港澳辦主任夏寶龍、曾任香港或澳門特首的全國政協副主席董建華、梁振英及何厚鏵，均坐於同一排上。

值得留意的是，韓正在副總理中分管港澳事務， 劉鶴分管經濟，今次是深圳經濟特區慶典，有劉鶴在場，韓正為何也一同現身？還有夏寶龍，全國政協副主席的身份與深圳特區成立打不上半竿子關係，很明顯他是以港澳辦主任的身份列席。從高着眼，差不多整個港澳工作體系在擺在台上了。

難怪有人猜測，習近平出席過慶典後，官方公布的其他公開活動，就只有一項，到深圳蓮花山公園，向鄧小平銅像獻花籃，整個下午其他時間做甚麼呢？會否閉門接見港澳特首？反正韓正和夏寶龍都在，或者倒過來說，這可能就是韓正與夏寶龍現身深圳的真正底因。

中央對香港的角色定位，向來左右香港命運發展，而這似乎離不開「港深同城化」的概念。

習近平在講話中提到，「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略」，而「深圳是大灣區建設的重要引擎」。 作為重要引擎當然是對深圳的褒獎， 然而在內地官場語境中，「重要引擎」並非最高的讚譽，「核心引擎」才是。習近平未有用最「高」讚語形容深圳經濟特區，一來為顧及澳門及廣州的「感受」，二來反映深圳加上香港，才是最強格局，才可共同成就大灣區的「核心」引擎。

可圈可點的是，習近平在講話中亦提到「深圳是建設好中國特色社會主義的先行示範區」， 甚至將「實現社會主義現代化」形容為「中央賦予深圳的歷史使命」。換言之，在中央眼中，深圳是中國特色社會主義的「代表選手」。而香港在「一國兩制」下就是西方資本主義的「代表」，港深同城化的主軸固然合作，但同時也有「競賽」的格局，港深發展摞在一起，中央恍如在進行一個史無前例的政治試驗，派出深圳這個「大徒弟」、「大師兄」，與香港一較高下，看看再過五、六年後，這兩個分別代表着中國特色社會主義和西方資本主義的城市，在社會治理及經濟發展上誰更優勝，某程度上即兩大意識形態陣營在競賽。

中央希望透過觀望港深兩地的良性競爭，摸索適合國家未來長遠發展的制度。