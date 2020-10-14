陳同佳案｜管浩鳴為陳同佳申赴台簽證　據悉台駐港辦事處無接收

台灣殺人案疑犯陳同佳自首安排有新進展，協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴，今日（14日）現身台灣駐港辦事處，手持護照、簽證申請表等，相信是為陳同佳辦理赴台簽證。據了解，台辦事處最終無接收有關文件。

《香港01》今日下午拍到，管浩鳴現身位於金鐘力寶中心的台灣經濟文化辦事處（香港），他手持一個透明公民袋，內有兩本護照、一份寫有陳同佳個人資料的入台簽證申請表，亦有一張疑似是陳同佳的身分證。管浩鳴向記者稱「有私事辦」，未回應是否為陳同佳辦理簽證。

管浩鳴在辦事處逗留約10分鐘，據悉，職員最終未有收取相關文件。

牧師管浩鳴到台灣駐港辦事處遞交表格↓↓

台方曾稱可到駐港辦申簽證 「沒有不受理」

台灣行政院長蘇貞昌本月5日曾稱，台方不會容許陳同佳「自由行」，稱希望與港府「好好的談」。陸委會發言人邱垂正本月8日提出新說法，陳同佳如確定要來台面對司法，隨時可透過「單一聯繫窗口」聯絡，並指陳同佳可到台灣駐港辦事處申請到台簽證，「沒有不受理」。

律師指已聯繫指定單一窗口 亦有電話洽談

台灣內政部長徐國勇今日（14日）稱，陳同佳的代表律師是與士林地檢署聯繫，到現在都沒有和刑事警察局和陸委會成立的單一窗口聯繫。

不過，陳同佳委託的台灣理律法律事務所回應指，律師於本月5日與陸委會指定之單一窗口、即內政部警政署刑事警察局兩岸科鄭股長等人聯繫會面，接洽陳同佳來台接受刑事偵查相關事宜，之後雙方並多次以電話接洽。

陸委會促港府務實回應司法互助請求

台灣陸委會晚上表示，案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並要由兩地政府談好相關事宜，才有陳同佳赴台入境的問題。

陸委會表示，港府應務實回應早前台方提出的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。