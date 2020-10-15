盧偉國當選發展事務委員會主席　許智峯不滿限制提名被指取走選票

新一屆立法會昨日（10月14日）開鑼，多個事務委員會今日（15日）舉行第一次會議，選舉正、副主席。發展事務委員會在下午兩時召開，民主派多次提名不同議員，主持選舉的建築、測量及都市規劃界立法會謝偉銓隨後表示，五分鐘後會結束提名程序，引起民主派議員不滿。 工黨張超雄質疑謝偉銓剝削其他人的提名和被提名權，許智峯亦質疑做法濫權，影響選舉公正。許智峯和黃碧雲一度走向主席台要求提名，遭保安要求返回座位。謝偉銓其後指，秘書處稱許智峯在投票箱取走三張選票，需要重新派發選票，建制派「班長」廖長江提出要報警處理。 最後工程界盧偉國以32票當選主席，他稱因會議時間不足，下次才會選出副主席。

郭偉强當選公務員及資助機構員工事務委員會主席

公務員及資助機構員工事務委員會緊接舉行，由工聯會郭偉强主持會議，他一開始接受提名參選主席，改為由潘兆平主持會議。民主黨涂謹申表示，另一房間內有數十人正參選發展事務委員會的主席，由於議員不能兼任不同委員會的主席及副主席，故另一方的選舉結果與這邊亦有緊扣，表示限制5分鐘內接受提名並不合理。

廖長江反駁指，可以先記下誰人有參選發展事務委員會主席，再行處理。與此同時，發展事務委員會已選出盧偉國當選發展事務委員會的主席，潘兆平指秘書處已確認，立即繼續提名選舉。之後民主派分別提名許智峯、張超雄、梁繼昌、莫乃光、胡志偉及公民黨郭家麒6人。

許智峯期後一度表示，工作人員干擾他投票，質疑做法違反特權法，要求潘兆平指示工作人員不要阻礙他投票，又一度稱自己今次不會投票。最終公務員及資助機構員工事務委員會由郭偉强連任主席，下次會議將選出副主席。

陳克勤當選保安事務委員會主席

保安事務委員會在下午三時舉行，由新民黨容海恩主持會議，期間許智峯提名容海恩，她表明不會接受提名。其後民主黨林卓廷亦稱石禮謙德高望重，希望對方考慮提名，惟容海恩稱對方已信表明拒絕提名。在點票期間，當秘書處宣布得票為12號時，民主派議員大叫「釋放12港人」，容海恩則要求在座的議員停止叫囂。最後民建聯陳克勤獲27票當選保安事務委員會主席。林卓廷其後提出委員會邀請警務處處長鄧炳強出席會議，匯報治安問題及跟進警方執法情況等。

衞生事務委員會由葛珮帆以26票當選主席，陳沛然以15票落選。

交通事務委員會會議，許智峯要求主持選舉的陳恒鑌說明參選人數、時間等如何設限，陳恒鑌沒有回應，直接進入提名程序。

許智峯被趕出場後到洗手間整理衣服，他之後一度在走廊電視觀看會議，後來轉到議員休息室繼續觀看會議。交通事務委員會選舉，最終易志明以27票當選。