勞顧會選舉｜民主派破天荒派三工會出戰　或助明年勞工界選舉試票

兩年一度的勞工顧問委員會即將換屆，以往僱員代表一向由建制派主導，民主派工會如職工盟一直未積極派人搶灘，但隨著去年社會運催生多個新工會，民主派3個工會將派人出戰11月底舉行的選舉。 消息指，3個民主派工會派出的代表，分別是教協秘書文浩然、香港金融業職工總會主席郭嘉榮，以及社會及政治組織從業員工會、沙田區議員李志宏，3人以合作方式共同參選。曾參加上屆選舉的李志宏承認有意參選，他指參選並非純以當選為目標，亦希望凸顯勞顧會僱員代表選舉制度的不公義。 選舉明日（20日）截止報名，3人將前往遞交報名表，正式宣布參選。

李志宏（最右）上屆亦曾參選勞顧會。（資料圖片）

李志宏接受查詢時表示，勞顧會的選舉制度主要有兩點不公平：一、由工會作為選舉投票的代表未能直接反映勞工的意見，不少工會更由持有登記證明的代表直接投票，並未諮詢會員意見；二、整個選舉不受《選舉（舞弊及非法行為）條例》所規管，選舉是否公平存有很大疑問，「隨時食飯買票亦不出奇」。

李志宏指，參選並非以能否當選為大前提，而是希望透過參選凸顯勞顧會選舉制度的不公平。他指，勞顧會選舉及立法會勞工界議席，是對本港勞工議題最具影響力的兩個選舉，有必要讓更多人知道現時制度的問題所在。

去年反修例事件期間，登記成為職工會的香港金融業職工總會主席郭嘉榮亦承認，正積極考慮參選，他指三人將一同公布參選。

鄧家彪。（資料圖片）

挑戰工聯會鄧家彪

勞顧會是香港的勞工諮詢機構，負責就勞工事宜的法例、國際勞工組織公約和建議書，向勞工處處長提供意見。勞資雙方各有6名代表，當中勞方及資方各有5人由僱員工會及僱主商會選出。5名僱員代表由每個已登記的工會為一個單位選出，每個工會對參選者一會一票，以全票制方式選出，每個工會均可選擇5名人選。

截至本月16日，已根據《職工會條例》登記的僱員工會名冊內，有1302個僱員工會。

勞顧會現屆僱員代表分別是工聯會鄧家彪、勞聯周小松、公務員總工會主席陳耀光、港九工團聯合總會李國強及香港公務員工會聯合會梁籌庭。另外一名僱員代表由行政長官委任，今屆為國泰航空公司本地職員工會行政助理佘慧敏。

過往勞顧會勞工代表一直由建制派主導，職工盟主席吳敏兒早前接受查詢時表示，她個人無意挑戰參選勞顧會，寄望新一輩的民主派能夠有所發揮。

吳敏兒強調是次民主派工會參選，不單單為了贏，更要挑戰勞顧會制度，形容為「寸土必爭」，強調職工盟會全力支持。（資料圖片／黃舒慧攝）

今次勞顧會改選，對明年立法會勞工界選舉亦有啟示。根據法例，勞工界選民必須是在每年登記前已運作12個月的工會，民主派去年因反修例事件而成立大量新工會，本來大多未能趕及今年9月舉行的立法會選舉投票，但在立法會選舉押後一年之後，選民登記明年5月才截止，反而令這些工會有機會投票。

那麼民主派是否可以參考今次勞顧會選舉結果，推測爭取勞工界的立法會議席的勝算？職工盟主席吳敏兒相信有一定參考作用，但未能完全反映結果。

她解釋，職工會登記局並非完全按照入紙申請成立工會的時序處理申請，因為民主派較建制派更早投入新一波大量成立工會的潮流，但最終新一輪登記的已成立工會當中，泛民與建制新工會的數量仍是相當接近。她又指，建制派工會數量原本已壓倒性地比民主派多，即使雙方陣營工會各有增長，民主派的優勢亦未能增加太多。

吳敏兒認為，勞顧會選舉可一定程度反映民主派工會數量的實力，但在「全票制」的選舉制度之下，工會數目明顯佔多的建制派始終較為有利。她批評，在選舉中要「數工會」的問題，正好反映勞工界選舉有多扭曲。