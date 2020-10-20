年輕人激進是教師問題？　劉鳴煒：單一標籤是不了解事情

青年發展委員會副主席劉鳴煒，今日（20日）接受民主黨前主席劉慧卿網台節目訪問，將一副由他的智庫自創的卡牌遊戲《權謀風暴》送給「卿姐」。卿姐戲言，這副以香港政治為背景的桌遊有太多陰謀，「教壞從政者」。

前特首梁振英指，香港年輕人激進是教師的問題。劉鳴煒表示香港有不同光譜的年輕人，如果單一化去標籤年輕人「激進或不激進」、「黃或藍」是不了解事情，是過份簡化去分析。他表示，老師要做好本份，參考其他地方青年人「激進化」的過程，總有很多不同源頭，要解決事件並不是針對單一源頭，形容事情是較為複雜，亦要多方面入手去處理。

劉鳴煒指，去年區議會選舉之後的的政治氣氛不錯，他們亦搞了多場不同光譜人士同場的討論會，但最近的政治風氣已經大為不同↓↓

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正推動青年人參與區議會預算

劉鳴煒表示，自去年6月及今年6月以來，青年人的情緒也較為悲觀。他成立的智庫有訪問青年人，指他們普遍對政府不滿，但部份人說不出是對中央還是香港政府不滿。劉表示香港有很多困難，很多市民將這些困難歸咎於政府或某個官員，但他認為現實情況很複雜，建議市民認清不同課題，有助解決這些問題。

去年社會運動開始，有不少年輕人都關心政治和社區。劉鳴煒透露正計劃在區議會推動青年人參與預算，將政府部份公帑交由區內的青年人規劃如何使用。

指國安法有短期效果 長期要解決人心問題

近期示威事件及規模較去年減少，劉鳴煒指國安法實施之後的確看到短期效果，但人心和民心問題如果不解決，社會將長期有很多不滿。他指不是人人都可以一心多用，所以經濟發展、人心問題會定下先後次序來處理。

對於目前香港經濟困局，劉鳴煒擔心11月底保就業計劃完結之後，香港會出現嚴重的失業潮。他指政府不會延長保就業計劃，而政府有甚麼方法支持各行各業十分重要。