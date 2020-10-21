立法會．直播｜李家超見傳媒　民主派狙擊包圍爆混亂

立法會大會今早（21日）復會，在口頭質詢環節後，將繼續審議《2019年成文法（雜項規定）條例草案》等4條法案。 保安局局長李家超出席會議回應有關12名港人被扣押在內地一案，他之後到會議廳外見記者，但遇上民主黨許智峯、林卓廷等人狙擊，高叫「釋放12港人」、「李家超可恥」等口號，李家超一度與許智峯對罵，之後返回政總見記者。

▼李家超遇民主派狙擊情況▼

曾國衞：押後立法會選舉非怕輸

【11:05】民主黨許智峯質詢指，政府以疫情嚴峻為由，將換屆選舉延至明年9月5日，質疑市民在立法會選舉日投票，是否較參與慶回歸及國慶等大型公眾活動更容易令疫症傳播；政府日後又會否一再以不同理由把選舉改期，演變為「萬年議會」。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，市民的健康及福祉為政府首要考慮，根據7月8至31日的數字，新增個案較過去半年累計的上升140%，選舉涉及440萬名選民，並須於15小時內完成，加上中央點票站等有大量及持續的人群聚集，與慶祝節日活動並不相同。他又稱，候選人基於限聚令，不能進行有意義及法律許可的集體活動，造成選舉不公的問題，形容押後是艱難但必須的決定。曾國衞稱，疫情仍未穩定，亦未確定何時會結束，專家更指年底冬季有機會再爆發，故無計劃現階段舉辦選舉。

許智峯稱，酒吧、旅行團等能繼續放寬，市民的選舉權卻被剝奪，反問政府是否怕輸。曾國衞表示，政府押後選舉沒有考慮任何政治因素，亦並非怕輸；又舉例稱去年黑暴嚴峻時，政府亦無延後區議會選舉。他承諾會盡能力確保選舉於明年順利如期進行。

【11:00】民主派在桌上展示「立即釋放十二港人」標語，主席梁君彥未有要求收走。