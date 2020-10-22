調查：逾七成人贊成強制全民檢測　梁美芬籲政府拿出魄力「清零」

新冠肺炎疫情反彈，食物及衞生局局長陳肇始日前表示，政府正研究設法律框架，在疫情反彈時要求市民做強制檢測，惟有聲音質疑其成本效益。 西九新動力本月就有關措施進行電話調查，結果顯示逾七成受訪者贊成推行強制全民檢測，大部份受訪者認為檢測費用全免。 西九新動力主席、立法會議員梁美芬認為有關措施的效益「除笨有精」，只要檢測後達至「清零」社會可恢復與內地和澳門通關，以及說服外國建立旅遊氣泡，呼籲政府勿再「等運到」，應拿出魄力推行措施。

西九新動力在本月11至16日透過電話調查訪問4552名香港居民對「強制全民檢測及健康碼看法」。結果顯示七成半受訪者贊成強制全民檢測; 另外七成四受訪者贊成強制全民檢測配合港康碼實行。檢測費用方面，約七成七人認為新冠肺炎檢測費用應免費;一成二人士認為300元至500元屬合理。

西九新動力主席、立法會議員梁美芬今(22日)在記者會上表示，落實全民檢察可找出隱形患者「清零」; 強調一日不清零，香港一日無法回復正常。她透露，自己近日原定要到深圳大學演講，惟最終因為檢疫問題而改為網上演講。

梁美芬建議港府與廣東省政府聯合大批採購試劑，可以將檢測費用壓低至百多元。她認為有關措施的效益「除笨有精」，檢測後社會可恢復正常運作，恢復與內地和澳門通關以及說服外國建立旅遊氣泡。

梁美芬又提倡於人流密集處例如街市、學校設置流動檢測車，方便高風險群組人士做檢測。

九龍城區議員左滙雄指，疫情持續多時，小商戶不可能一直靠政府公帑資助支撐，只有全民檢測杜絕傳播源頭令經濟活動重回軌道。

身為律師的西九新動力成員勞超傑指，第599章《預防及控制疾病條例》中有清晰條文賦予食物及衞生局權力立例「使任何人接受醫學監察或醫學檢驗或測試，及關乎接種疫苗及預防措施的事宜」，即政府有足夠法律權力可以強制全民接受檢測。