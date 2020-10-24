專訪｜批林鄭「NO.1」因自滿失敗　陳婉嫻：肥彭進步過今日

縱橫政壇多年的陳婉嫻，近年雖然退下火線，未有再參與立法會及區議會選舉，但就從未離開前線地區工作，同時擔任多個政府咨詢機構要職。「嫻姐」對香港政治生態的觸角依然敏銳，批評政界人物也一如以往，相當一針見血。例如在她眼中的特首林鄭月娥，就因為「權」而劇變，與早期相比是「完全截然不同」。

「NO.1嘛，但唔等於你得架嘛！」陳婉嫻不諱言林鄭在日漸手握大權後，由「聽民意變成不聽民意」，例如西九故宮博物館事件，她就完全沒有諮詢，到成為特首之後更是變本加厲。她指林鄭很熟悉行政很能幹，但當「NO.1」的林鄭太過順利的時候，情況就是「滿則傾」，「過份滿意自己就開始步入失敗」，必須令自己有警惕性。嫻姐又以抗疫為例，批評林鄭面對抗疫與經濟兩者對立時，沒法「揸住」主要矛盾，認為她未有「狠狠地嚴格」把關，推健康碼不力，認為「要想辦法做好抗逆才有條件經濟逐步開放」，否則疫情只會反覆擴大。

「同林鄭都仲有冇計傾？有！我最鍾意同人傾計。」當陳婉嫻憶述當年仍任職發展局局長的林鄭月娥，不止給予正面評價，還要給她「+ + +分」，大讚林鄭在規劃啟德河的項目上，起了非常重要的作用。因此當年林鄭參選特首時，邀請她一起沿啟德河邊走一趟，她也欣然赴會。但她也感慨時移世易，「好打得」的林鄭如今已不復當年模樣。

「肥彭好精，在他任內不會做他不想做的事。」經歷了港英政府時代及幾屆特首任期，陳婉嫻的政治生涯相當「多姿多彩」。在彭定康（Chris Patten）任香港總督期間，她被委任做中央政策組。當時她就勞工問題推動很多社會行動，針對反對輸入外地勞工一事曾開了個「圓桌會議」，陳婉嫻形容「我擔咗成擔苦瓜畀佢嘆」，當時彭定康有面色一沉，但很快就「收咗火」，「啱聽唔啱聽都吸納咗我哋嘅意見」。因此她認為聽意見方面彭定康政府「進步過今日」，「管治手法上更加聰明」。

對於前任特首董建華，陳婉嫻指「董生很慘」，一上任就帶了個路長安，「甚麼人都沒就做第一任特首，一嚿雲一般」。不過她亦多次用「仁慈」及「願意去處理問題的人」去形容董建華以表示欣賞，她指董在處理青年人問題方面尤其有功，推行青年就業政策十分成功。至於後來的特首例曾蔭權，嫻姐指他也「肯做」，不過就有設前題，因為競選期間「他拿了（我）幾張票」，而答應要推出最低工資，最後他也真的有守諾言做到。

「人們說本土派，先不要這麼快罵，我也是本土派！」陳婉嫻說我們每個人都保護自己，所以每個人都可以是「本土派」，而且她任議員期間亦有推動很多本土及地區活動。而讓她至今仍津津樂道的，是她任立法會議員時，在立法院十樓的趣事。她興致勃勃的談到，「長毛（梁國雄）、陳志全、（黃）毓民、張超雄所有人」，包括工聯會都在「惡人谷」中，但當時大家都「有計傾」，甚至「到今日都有計傾」。她亦由此帶出一個她的理念，「我不覺得藍跟黃冇計傾，是有計傾」，她認為溝通才能解決社會撕裂。

問到作為香港工會聯合會榮譽會長，陳婉嫻以「元老級」黨員會如何評價工聯會在區議會立法會俱慘敗，她斬釘截鐵的表示「不覺得工聯會正走下坡」。她指在區議會敗陣的同事，得到的選票都比之前多，只是增長不及黃營。至於立法會方面，她笑言「少左我個席超級（區議會）囉」，加上何啟明擔任勞工及福利局副局長，立法會才剩下四席，工聯會會繼續朝五席發展。