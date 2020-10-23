12港人潛逃｜郭家麒提休會辯論遭否決　梁美芬：反修例求仁得仁

12名潛逃港人被內地執法部門拘捕2個月，公民黨郭家麒今日（23日）於立法會內務委員會上提出，於下周的大會上就事件提出休會辯論。 多名建制派議員發言表示反對，強調潛逃港人屬罪犯。經民聯梁美芬表示，為了公眾利益，香港須確保司法系統的完善，惟去年民主派反對《逃犯條例》修訂，令香港及內地失去司法互助的條件，現時可謂求仁得仁。 動議最終以16票贊成、39票反對被否決。

郭家麒在內會上發言表示，12名被扣押深圳鹽田拘留所的港人現在人身安全不明，人權及法律權利被剝削；他又引述有報道指香港警方與飛行服務隊涉嫌協助內地部門拘捕港人，而港府至今從未交代詳情。

民建聯黃定光發言反對，稱有議員暴跳如雷，是因為害怕12港人會供出「幕後黑手」。其黨友周浩鼎指有關人士棄保潛逃，內地機關只是依法辦事，批評泛民欲藉事打擊警方。

民主黨黃碧雲就反駁指一日未正式開審，根據無罪假定原則，12港人都仍未是罪犯，促港府回應當日為何目送他們離開而非阻止。

郭家麒在內會上發言表示，12名被扣押深圳鹽田拘留所的港人現在人身安全不明，人權及法律權利被剝削，要求內會支持在下周三提休會辯論，但動議遭否決。（資料圖片）

傳政府擱置2蚊乘車優惠 跨黨派議員反對

政府早前宣布撤回專營的士及一手樓空置稅的條例草案，多名議員表示失望。工聯會陸頌雄批評政府每年的建屋量均不達標，現時又擱置空置稅，須另找辦法增加房屋供應。地產及建造界石禮謙就稱要多謝政府收回，有關言論一出，引起議事堂嘩然；他又反駁指是「有樓冇人買」，著議員不要將經濟問題政治化。

另外，就有報導指政府擬擱置60至64歲人士2蚊乘車優惠計劃，跨黨派議員表示反對。民主黨胡志偉表示，計劃於立法會並無爭議，若政府拒絕面對，不會有辦法修補行政立法關係。經民聯梁美芬指，《財政預算案》已就措施撥款18億元，形容一旦撤回是「政治災難」，促政府不要「轉軚」。周浩鼎亦要求港府盡快交代消息是否屬實，斥政府反口只會令市民感到不體恤民情。