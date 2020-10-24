羅致光：無煞停2元乘車優惠　但未有時間表　國泰合約政府管不到

特首林鄭月娥年初提出推行60至64歲2元乘車優惠計劃，惟近日有報道指，有行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政府有意煞停有關計劃。 勞工及福利事務局局長羅致光今早（24日）出席電台節目解話，指局方的顧問研究報告已大致完成，並於周一向行會簡介，過程中有消息洩漏，於是有議員作出強烈反應；惟他澄清，政府從未發表過任何聲明，強調沒有剎停計劃，有關工作仍在進行甚至加快。 羅致光又表示，現時的景況與年初天壤之別，政府未有預計需要動用3000億元應對疫情，財務狀況是一個重要考慮，計劃的經濟效益屬次要；當局仍以下財政年度推出為目標，但未能落實具體時間表。

羅致光今早分別接受商台及港台節目訪問，提到當局的研究工作中，特別關注到濫用長者八達通的問題，笑言鼓勵非年長人士出行非政策目標。政府初步傾向以個人八達通減少濫用情況，惟發放需時長，局方擬採取階段性取替的方式，先讓59萬名60至64歲長者申請。政府年初公布政策時，預料計劃涉及約17億元的額外開支，羅致光表示是根據初步報告作出的中間數，預算會「預鬆點」，認為實際上會超過17億元，但暫時不便透露具體數字。

另外，除了要處理長者數量不斷增加等可持續性問題，羅致光又提到部分運輸公司為長者提供半價優惠，變相令其他乘客補貼，在福利政策的層面上，須審視該筆開支是否應由政府負擔。

收到百多宗國泰裁員查詢 提醒資方照顧僱員權益

早前有消息指，政府計劃以10年時間，將法定勞工假期由現時的12日增至17日。羅致光指是初步建議，正與勞顧會商討，希望能平衡各方意見及經濟環境。

對於國泰大規模裁員，羅致光表示政府在國泰董事局中有2名觀察員，裁員計劃宣布前財政司司長辦公室、運房局等已大致知悉，自己則是間接被知會。他形容裁員是一個商業決定，政府的角色是為員工提供協助，勞工署目前收到包括了解勞工權益等的百多宗查詢，亦會盡量提供就業配對及再培訓。

至於留下的國泰員工需簽署新合約，羅致光坦言政府理論上管不到，提醒資方如取消原有合約需作出補償，照顧到僱員的合理權益。