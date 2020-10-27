國安法｜警國安處搜捕前「學生動源」　鍾翰林女友等兩人警署被拉

「學生動源」前召集人鍾翰林原定今日（27日）到警署報到，但今早8時起失去聯絡，據悉鍾在計劃向美國駐港領事館申請政治庇護，在美領館附近的聖約翰大廈被警方國安處人員拘捕。

另一前「學生動源」成員、鍾翰林女友何忻諾，同樣於今日到田心警署報到，期間被警方拘捕。同行的「學生動源」前發言人何諾恆稱，今日完成報到程序後，原計劃與何一同離開警署，等候期間被國安帶到房間問話，及後將他釋放，惟遲遲未見何忻諾的縱影，遂他致電何的母親，何母稱女兒已被警方拘捕並扣查。

「學生動源」在Facebook表示，何忻諾於下午2時在田心警署報到期間被捕，另一前成員陳渭賢於2時23分在屯門警署報到期間被捕。據悉，3人均被控涉嫌煽動他人分裂國家。