多圖｜議員打流感針　馬逢國「性感露肩」　陳肇始做返護士老本行

冬季流感高峰期快來臨，食物及衞生局局長陳肇始、副局長徐德義今日（28日）到立法會，為議員接種季節性流感疫苖，多名建制派議員岀席，亦有個別民主派如涂謹申、葉建源參與，護士出身的陳肇始不時幫議員捋衫袖，又「安撫」怕打針議員，儼如做回老本行。 經民聯林健鋒大讚護士手勢好，「我都唔覺佢打咗」；立法會議員馬逢國為方便注射疫苗，更脫去半件恤衫，露出左邊「香肩」，並用手遮蓋胸部位置「防走光」。

+ 4 + 4 + 4

陳克勤怕痛叫局長講笑話

立法會主席梁君彥率先接種疫苗，陳肇始在旁幫他掀高衣袖，方便護士注射。經民聯林建鋒打完即豎起大拇指：「我都唔覺佢打咗」，自由黨張宇人接種後大讚「快，靚，正」。民建聯陳克勤因怕痛向陳肇始「求助」，叫對方「講個笑話嚟聽吓」，陳向對方稱「唔使驚啦」，隨後即完成接種。

工聯會陸頌雄因恤衫太緊身，需要到屏風後面脫裇衫注射。不過最惹人注目的，就是馬逢國脫去裇衫，「左露香肩」，然後用右手遮住胸部位置，未知是否不欲在鏡頭前展示肌肉？

馬逢國為方便注射，除去半邊恤衫，露出「香肩」。 （羅家晴攝）

陳肇始：政府已提供額外10萬劑疫苗

梁君彥表示，雖然近日疫情緩和，但冬季流感高峰期即將來臨，情況有機會變得嚴峻，他呼籲市民為己為人，做好防疫工作。 陳肇始呼籲市民踴躍接種流感疫苗，她稱長者、小朋友及長期病患者， 50歲或以上市民都是優先接種群組。她強調，政府已提供額外10萬劑的疫苗，將密切監察情況，期望今年冬季流感疫苗接種率能創新高。