政壇諸事町｜新書遭出版社拒印　邵家臻憂國安法下成禁書時代

社福界立法會議員邵家臻涉參與2014年佔領運動被判入囚，身陷囹圄8個月。邵家臻早前將獄中點滴寫成《坐監記》，近日計劃推岀新書《帶一本書去坐監》，記述岀監後與懲教處周旋的事件，包括跟進CIS口罩、成立「石牆花」等。 不過邵家臻透露，七月初獲原定合作的岀版社通知，在港區國安法通過後，難知道紅線在哪，只好婉拒替邵家臻岀版。他直言得悉後感不開心、鬱結，「感覺到好似係禁書時代既開始。」 邵家臻稱，最後輾轉找到一間小型岀版社協助，讓成品能夠面世。他提及新書會在小型獨立書店銷售及網上發售，希望網上銷售能突破地上的禁制。

被問到監獄內的禁書名單是否越來越多？邵家臻直言懲教署有如驚弓之鳥，基本上所有與反修例有關的書籍都會被禁。（羅家晴攝）

邵家臻直言，至今已經岀了三十多本書，但一直不是為銷量，「寫字係我一個唞大氣」的地方。「每次有事發生點樣平伏，我唔係做運動，我係寫文，好似舒服咗」，但他慨嘆「唞大氣」不再是隨心所欲，「香港從此不一樣」。

對於監獄內的禁書名單是否越來越多，邵家臻直言懲教署如進入驚弓之鳥的狀況，特別是多了因反修例運動而被判囚的政治犯後，基本上所有與反修例有關的書籍都會被禁。他認為懲教署已經變得不知所措，「亂禁書，（名單）越禁越長」。

跟進囚權問題會否更艱難？邵家臻說：「yes and no！」（可以說是，亦可以說不是。）因懲教署處事越漸野蠻，不斷潛建規則，例如以前會見到懲教署署長，但現在已經難以會晤；以前寫信給懲教會獲詳盡回覆，現在只獲「hea覆」。不過邵家臻同時指，近年外界對囚權的關心度大增，大家會關心監房的日常生活是否合理，與2017年的乏人問津有大差別。