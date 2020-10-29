林鄭探訪特殊學校　研剩餘宿位為原校畢業生提供暫托宿位服務

特首林鄭月娥早前宣布押後宣布新一份施政報告，希望押後至11月底向中央爭取惠港措施後有所公布。林鄭今早到深水埗探訪一所特殊學校和一所幼稚園暨幼兒園，了解政府同社福機構為有特別需要的學生和幼童接受的服務情況。 林鄭月娥表示，及早支援有特別學習需要的兒童，不但有助他們健康成長，紓緩父母焦慮不安，亦可減少日後對特殊教育和成人康復服務的需求，是有意義的開支。

林鄭今日先到訪香港心理衞生會臻和學校，聽取校長黃敏儀介紹學校為嚴重智障學童提供的教育、復康治療和住宿服務。她參觀了學校的課堂和宿舍部設施，了解該校如何透過生活技能訓練，提高學生的自我照顧及獨立生活能力。

今年《施政報告》諮詢期間，有意見認為可利用特殊學校宿舍部間中出現的剩餘宿位，於長假期時為原校畢業生提供暫托宿位服務。林鄭指今日探訪時特意了解宿舍的情況，探討該建議的可行性。

林鄭之後到訪保良局梁安琪幼稚園暨幼兒園，在聽取校長巫凱儀簡介該校為有特別學習需要的幼兒提供「到校學前康復服務」的情況，並與學生家長交談，雙方都認為服務達致「早識別、早介入」的作用，效果理想。

政府在2018年把「到校學前康復服務試驗計劃」恆常化，由社會福利署委託非政府機構組成跨專業團隊，為全港逾八成的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心有特別學習需要的兒童，提供外展到校的康復服務，團隊成員包括職業治療師、物理治療師、言語治療師、臨床／教育心理學家、社工，以及特殊幼兒工作員。政府上月將此服務名額增加至逾8千個，未來兩個學年將每年再增加一千個名額，至2022／23學年總數將達一萬個，實現林鄭在2018年《施政報告》提出的「零輪候」目標。