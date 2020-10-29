建制突襲　三讀通過廣播電訊修訂草案　葛珮帆促規管網台及假訊息

立法會今（29日）恢復二讀辯論《廣播及電訊法例修訂條例草案》，民建聯葛珮帆稱，接獲市民投訴指有網上電台、電視台節目涉鼓吹暴力和傳播假消息，建議政府修例規管；資訊科技界立法會議員莫乃光質疑，放寬持牌限制會引入紅色資本，影響節目質素。 二讀辯論期間，民主派多次提出點算法定人數，惟建制派在民主派議員不在席時「突襲」，建測規園界立法會議員謝偉銓突撤回發言，提早結束二讀辯論程序，讓官員發言並隨即表決。最終草案以34票贊成、16票反對二讀通過。 大會在傍晚臨近完結前完成條例三讀，二讀及三讀歷時約7小時。

葛珮帆稱，現時網上電視台、電台不受規管，政府應研究如何規管網台內容和運作。（資料圖片）

民建聯立法會議員葛珮帆指，現時免費電廣播的經營環境越漸困難，應放寬投資者的限制。葛珮帆又稱，現時網上電視台、電台不受規管，她接到不少民投訴，稱有節目出現不雅言詞或傳播仇恨言論，更涉吹暴力和傳播假消息，成為「攬抄派」撕裂香港的手段。她表示，相關節目會對國家安全和公共安全帶來影響，更會直接影響下一代，強調政府不可不理，應研究如何規管網台內容和運作。

資訊科技界立法會議員莫乃光表示，過往不同投資者、財團等會用不同方法繞過法例，避開監管，認為限制是「無牙老虎」，但他稱修例後是「剝埋棚牙」，難以理解做法。他亦質疑放寬持牌限制會引入紅色資本，影響節目質素。

其後建制派於民主派議員不在席時，建測規園界立法會議員謝偉銓突撤回發言。（資料圖片）

其後建制派於民主派議員不在席時，建測規園界立法會議員謝偉銓突撤回發言，梁君彥隨即問是否仍有議員發言，在無人提出下提早結束二讀辯論，交由商務及經濟發局局長邱騰華發言和表決。邱騰華認為，條例草案可增業界競爭力，強調草案會維持規管外資控制權的制度，只輕微修訂放寬限制。

《廣播及電訊法例修訂條例草案》的建議，包括放寬跨媒體擁有權限制、放寬外資控制本地免費電視節目服務牌照持牌人限制和刪除本地免費電視節目服務持牌人須為非附屬公司的規定。