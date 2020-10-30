有片｜港大拍片教戴住口罩用飲管飲嘢　食環署真係有share

早前港大微生物學系講座教授袁國勇表示，認為若酒吧食客用飲管飲酒，避免除口罩，酒吧開放時間可延長至通宵。 港府早前宣布酒吧可延長營業時間至凌晨2時，食物及環境衞生署前天（28日）更推出餐飲業務的最新指示及建議，當中提到，政府接獲有關在酒吧或酒館佩戴口罩以飲管飲用飲品查詢，並已取得袁國勇及衞生防護中心的專業意見。 在建議的附件中附有一條影片，示範將飲管由口罩的底部伸進口中，更指期間應盡量保持口罩緊貼面部。不過政府的建議亦表明，任何人除了在餐桌飲食之外，在任何時間須一直佩戴口罩。換言之，飲食時其實不必戴口罩，飲管飲酒亦只是建議。

港大的影片中有人示範如何戴着口罩飲飲品，下方有超連結看片。（影片截圖）

食環署的指引提到，政府與公共衞生專家及飲食業界在溝通後，建議食物業處所採取五項針對關鍵控制點的建議措施，當中的(c)項指，身處酒吧／酒館內的任何人，「除在其內的餐桌飲食時外，在任何時間須一直佩戴口罩。換言之，顧客須遵行當並非在其桌子時須時刻佩戴着口罩，否則執法人員可根據第599F章及第599I章採取執法行動。」

雖有片段教學 規例沒有強制使用飲管飲酒

該項建議亦指，政府就在酒吧／酒館佩戴口罩以飲管飲用飲品接獲查詢，已取得香港大學袁國勇教授及衞生防護中心的專業意見，並上載了香港大學的投影片及營辦人及顧客須知，而在港大的投影片中，就附有示範影片（請按此收看）。

從該建議的字眼可以得知，政府只是「接獲查詢」才尋求有關建議，並無刻意要求市民跟從該建議部分，而政府防疫規例的「關於餐飲業務的指明及公告」內，亦沒有提到使用飲管的建議。