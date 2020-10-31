消息：政府擬「插隊」審議明日大嶼前期撥款　數夠票年底前勢通過

近日因政府臨時抽起撥款建議而成為焦點的立法會財務委員會，即將迎來第二場「戰事」。涉款約5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款，目前排在財委會議程第10項（排尾二），消息指政府有意在11月內將撥款調前審議，務求盡快通過。 財委會主席陳健波年前曾指，在立法會修改議事規則後，即使是具爭議項目，最多花10個小時便可完成審議，按此邏輯計算，今年年底前將可趕及通過「明日大嶼」撥款。

政府臨時抽起「開位」撥款 間接為「明日大嶼」掃清障礙

作為特首林鄭月娥的「心肝寶貝」，「明日大嶼」這個本港史上最貴大型基建工程即將上馬，發展局曾估算造價高達6,200億元，一直備受爭議。

計劃的前期研究撥款涉約5.5億元，項目在去年5月原已獲立法會工務小組通過，及後提交財委會審議，但在原定今年完結的財委會會議上，最終仍趕不及通過有關撥款，本已告「胎死腹中」，但由於現屆立法會延任一年，「明日大嶼」前期研究撥款項目瞬即「重生」，但相關撥款仍排在議程最後一項。

財政司司長陳茂波早前強調，在經濟衰退時，政府若然能採取逆周期措施，對支撐經濟非常重要，而「明日大嶼」前期研究開支僅數億元，政府認為即使面對嚴峻財政狀況，基於社會長遠好處，重要基建仍會按計劃進行，可見政府即使面對社會爭議，仍非常有決心按計劃「去馬」。

巧合的是，在放寬兩元乘車優惠風波影響下，政府昨日（30日）在財委會臨時抽起兩個涉及財經事務及庫務局的「開位」撥款，雖然局方否認是為「明日大嶼」掃清障礙，但客觀上看，有關項目又成功「踏前一步」。

事實上，政府有權調配財委會各項目的審議次序，倘政府有意安排「明日大嶼」插隊審議，議員亦無從阻止。消息指，政府將在11月底前將「明日大嶼」前期研究撥款調前，以趕及在年底前通過撥款。

陳健波接受查詢時表示，已有策略應對民主派的各種「招數」，他會以公平公正方式主持會議，又強調民意大多支持「明日大嶼」填海，相信不會牽起另一場政治風波。

建制核心：3日會議內可完成審議

財委會主席陳健波年前曾預告，只會預留約10小時讓議員討論具爭議性項目，變相提早「劃線」，隨即惹起爭議。有建制派核心表示，以每位議員5輪發言合共15分鐘計算，若有40名議員發言，則需花約10小時討論，「加上泛民各種拉布手段，例如中止待續、傳召官員等，最多用多3個鐘」，預計可於3日會議內完成審議。

陳健波接受查詢時表示，已有策略應對民主派的各種「招數」，他會以公平公正方式主持會議，又強調民意大多支持「明日大嶼」填海，相信不會牽起另一場政治風波。

民建聯贊成撥款 政府夠票通過

但在民主派表明反對撥款下，政府需獲大部分建制派支持才能完成任務，在自由黨和經民聯相繼表態支持下，坐擁13票的民建聯取態最為關鍵。有民建聯中人說，該黨一直表明支持前期研究撥款，強調不能不理房屋正處水深火熱問題。由此看來，距離「明日大嶼」計劃正式起步，相信只是時間問題。