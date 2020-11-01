拆局｜《特權法》議員「保護罩」變緊箍咒　肢體抗爭或成絕響

7名民主派人士今日（11月1日）被捕，包括前立法會議員陳志全、朱凱廸，以及現任議員張超雄、胡志偉、尹兆堅和黃碧雲；工黨主席郭永健被預約拘捕。7人於今年5月8日內會衝突期間，涉嫌觸犯《立法會（權力及特權）條例》（下稱《特權法》）第17條「藐視罪」及第19條「干預立法會人員罪」。這是繼警方因應去年5月11日《逃犯條例》修訂風波議會衝突拘捕7人後，再一次引用《特權法》拘捕民主派議員或前議員。 《特權法》的設定，本身是為賦予立法會、其議員及人員、行政長官與行政長官就有關立法會會議及其委員會會議的出席而指定的公職人員的權力及特權。可以說，條例是為保障議員而設，不過近年執行起來，反而成為一個「緊箍咒」，限制議員的活動範圍和尺度。在如今局面下，民主派嚴重拉布阻延會議進行或會墮入法網，尤其肢體衝突很可能成絕響。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，事到如今再討論民主派議會抗爭界線何在已沒有意義，因為政府與民主派的關係已全面決裂，亦不見得雙方有意慾去修補，因此政府已不須顧忌與對方的關係，也不介意撕破臉皮，用盡所有方法封殺民主派活動空間，預期界線只會愈收愈緊。

▼重溫2020年5月8日內會風波衝突▼

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《特權法》保障議員多項權利

香港法例對於《特權法》的介紹中，提到：「本條例旨在公布和界定立法會與其議員及人員、行政長官與行政長官就有關立法會會議及其委員會會議的出席而指定的公職人員的某些權力、特權及豁免權；確保立法會內言論自由；就進入立法會會議廳範圍及在其內的行為等事作出規限；對於在立法會或其委員會的會議程序中作證事訂定條文，並就此等程序及有關事項訂定罪行；以及為其他附帶或相關的目的訂定條文。」

條例中，有一些特定範圍、針對議員的保障，例如第4條「不得因任何議員曾在立法會或任何委員會席前發表言論，或在提交立法會或委員會的報告書中發表的言論，或因他曾以呈請書、條例草案、決議、動議或其他方式提出的事項而對他提起民事或刑事法律程序。」這保障議員在議會發言不用擔心被追究；第5條規定議員在來回立法會或任何委員會會議途中，可免因民事債項而遭逮捕，以及出席立法會或任何委員會會議時，可免因刑事罪行而遭逮捕。

法庭案例：限制範圍可包括議員

不過，條例中「罪行及罰則」部分，亦規範在立法會內的行為，例如今次被捕人士涉及的《特權法》第17條（c）藐視罪，原文為：「在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。」另一條第19條（b），原文則是：「襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員。」兩者的最高刑罰，都是可處罰款$10,000及監禁12個月。如第17條藐視罪屬持續犯罪，則在持續犯罪期間，另加每日罰款$2,000。

對於這些在議會內的罪行是否也規範在任立法會議員，過往曾出現法律爭議。前立法會議員梁國雄（長毛）於2016年11月一場會議中，以議員身份高聲抗議，搶去時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，被控《特權法》第17條藐視罪。裁判官一度裁定相關條文不適用於檢控議員，律政司不服上訴並得直，上訴庭將案件發還重審。梁國雄其後就相關法律觀點申請上訴至終審法院，今年9月被拒批出上訴許可。換言之，今後《特權法》也可用於檢控議員。

根據梁國雄搶文件案的上訴庭裁決，《特權法》內的藐視罪部分，可以用作規限議員。（資料圖片）

「擾亂」定義廣泛 拉布空間進一步縮窄？

警方對上一次以《特權法》拘捕民主派議員，是於去年11月。7名議員或前議員朱凱廸、陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒，被指涉嫌於去年5月11日審議修訂《逃犯條例》法案委員會會議上妨礙議員開會，觸犯《特權法》第19條。

《逃犯條例》修訂是全社會關注的重大事件，警方嚴陣對待尚且不難理解，然而內會風波是立法會普通會議、內部運作之下的衝突，如今警方再度介入，背後很可能隱藏一個訊息：日後只要有任何事件阻礙議會運作、令議會無法順暢舉行，參與者都有機會違反《特權法》而被捕及起訴。

若真如此，民主派阻止「惹火」法案通過時，拉布或其他議會抗爭的空間將進一步減少，因為從字面上，前述《特權法》第17條（c）、第19條（b），定義可以十分廣泛，只要有任何肢體衝突，導致會議難以舉行、暫停或擾攘一段時間，即可能違法。這可能意味着，日後會議民主派只能「乖乖地坐定定跟足程序」？

蔡子強表示，預期政府將用盡一切方式，封殺民主派活動空間，談具體界線再無意義。（資料圖片）

蔡子強：政府用盡方法封殺民主派 「條線點劃都得」

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，議會抗爭到了什麼地步才算犯法，當然最後要看法院的判決，但事到如今再討論「怎樣才會被捕」已沒有意思，根本問題在於政府／建制派和民主派關係已完全決裂，因此政府／警方會用盡一切方法，封殺民主派的活動空間，「政府以往都尚且會投鼠忌器，唔敢做得太過火，但事到如今政府已經唔再顧忌大家嘅關係，睇嚟亦都冇任何意欲去修補。」

蔡子強表示，政府對於議會抗爭行動的界線明顯正在收緊：「條線係不斷地收緊，你再去估條線喺邊，完全冇意思，今日可以做，聽日隨時又會變犯法，根本條線點劃都得，法例有太多空間去演繹，實搵到位入。」他相信按照目前中港政治局面，這個趨勢不會改變，針對民主派的搜捕只會愈來愈進取，除非遇上一些大格局的變動，如美國大選後中美關係改善、一年半後特首選舉後有新氣象等。