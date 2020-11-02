內會風波｜許智峯被捕　警署報到時被控兩罪　稱警方昨曾多次上門

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7名民主派人士昨日（11月1日）被警方拘捕，涉及今年5月8日立法會內務委員會的衝突事件，被指違反《立法會(權力及特權)條例》（《特權法》）。昨日一度有消息傳出，民主黨立法會許智峯亦是被預約拘捕的人士之一，但許其後表示沒有收到通知。

許智峯今日（11月2日）就另一宗案件往西區警署報到，他表示警方昨日和今日都曾上門找他，但自己當時不在家，未知進入警署後會否被捕。其後許的助理發出新聞稿，指許智峯今早到西區警署報到時，在進入警署後被警方以涉嫌於今年5月8日立法會內務委員會上觸犯《立法會(權力及特權)條例》中兩項罪名拘捕，包括妨礙立法會人員罪。

許智峯於去年7月屯門一場示威中，被指在屯門警署外要求現場人士刪去圍觀者手機的片段，今年8月底被捕，須定期到警署報到。許智峯今日早上9時許，於立法會出席財經事務委員會副主席選舉的程序後，約10時出發前往西區警署報到。他在西區警署外向傳媒表示，昨日從傳媒身上知悉警方可能會拘捕他，未知進入警署後會否被捕，但強調自己無畏無懼，並強烈譴責警方打壓民主派、干預立法會內部事務的行為，形容是「濫捕濫告」，並稱這是「政權自甘墮落」的體現。

許智峯又指，據其了解警方昨日和今日都有到其家中找過他，但當時並不在家，昨日自己亦有幾個未接來電，未知是否來自警方。

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