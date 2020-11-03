內會風波｜警方提聆訊改至周五　泛民同意　免缺席譴責許智峯議案

5名民主派立法會議員日前涉違反立法會權及及特權法被捕，被安排本周四（4 日）出席聆訊，但撞正當日立法會大會可能處理民主黨議員許智峯的譴責議案，5名議員一旦缺席，許智峯很大機會被DQ。 據悉，警方已回覆民主派，詢問上庭時間是否可以更改至星期五（5日）下午，民主派表示同意。另外，許智峯本身亦有另一宗案件於周五提堂，亦會作相應安排，令他不用缺席，但有關延期聆訊安排仍待法庭作實。 民主黨傍晚確實消息，指申請於今日下午獲得批准，應訊日期變為周五下午2時半，地點為西九龍裁判法院。

7名民主派因今年5月8日立法會內會衝突，周日( 1日）被警方拘捕，控以《立法會（權力及特權）條例》內的「藐視罪」及「干預立法會人員」；民主黨許智峯翌日（2日）亦在到西區警署報到時，被警方以涉嫌在同日內會上觸犯《特權法》兩項罪名拘捕，有關5名立法會議員原本全被安排於本周四（4日）到法庭應訊。

許智峯另一案件，涉於去年7月6日「光復屯門公園」遊行期間，被指搶去及損毁一名市民用作拍攝示威者容貌的電話。他分別被控意圖妨礙司法公正、不誠實意圖而取用電腦、刑事損壞及非法集結罪。

有民主派議員昨日向《香港01》透露，5名被捕議員將由民主黨前主席何俊仁作為代表律師，以當日各議員需要出席會議、投票為由，向法院申請押後當天的聆訊。

有民主派表示，警方詢問他們是否可以接受延期聆訊至本星期五，當日立法會沒有大會，不會影響到針對民主派議員的譴責動議。換言之，若獲法庭接受延期，民主派本周大會可「齊人」開會，在DQ議案中力保許智峯。