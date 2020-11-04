持續更新｜立法會因法定人數不足流會　延任一個月第三次　

立法會會議今日（11月4日）復會，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲因報道元朗7.21事件期間查車牌時，被指作「虛假陳述」，昨日被警方拘捕，料成今日議員焦點，政務司司長張建宗、保安局局長李家超料被追問相關事件。《香港01》將提供直播。 李家超指，案件已進入司法程序，不適合評論，但稱警方只是接獲投訴及報案再調查，由案情決定調查對象，他強調調查並非針對個別行業。他又指，不同政府部門如何處理資料，是按相關法例，由部門自行檢視如何平衡私隱等問題，但目前個案處理的是「虛假陳述」。他稱很多查冊符合法例，指社會要認清楚今次事件涉及「虛假陳述」。 至下午2時10分，立法會因法定人數不足流會。立法會主席梁君彥之後宣布，將於3時15分重開會議。

何君堯發言被打斷

【14:12】下午一時許，建制派何君堯正提出口頭質詢，民主黨林卓廷和許智峯分別要求點算法定人數，打斷何君堯的發言。許智峯要求點算法定人數時，代主席李慧琼行使酌情權，先讓何君堯發言完成，才允許許智峯點算法定人數，做法惹來爭議。

至下午2時10分，立法會因法定人數不足流會，是本屆立法會延任一個月以來，第三次流會。

李家超見記者期間，民主派抗議。（高仲明攝）

李家超：案情決定被調查對象 私隱與公眾知情權須平衡

李家超表示，因有市民就蔡玉玲的行為作投訴，警方按投訴作出跟進，強調警方按案情作出法律行動是一致的，並非針對個別行業，又指警方今年8月亦曾因涉及查冊案件，起訴一名非新聞工作者。

被問到政府會否修例保障新聞自由，李家超表示，相關部門按法例和所屬範疇處理相關資料，又指部門在處理資料及其政策時，會檢視和平衡公眾知情權。

對於調查「7.21元朗事件」的部門為新界北重案組，拘捕蔡玉玲的同樣是新界北重案組，有人質疑警方在當中有利益衝突，李家超強調警方處理投訴和調查時公平、公正，由有經驗的警員調查，又強調拘捕蔡玉玲是基於她涉作虛假聲明，與新聞自由無關。

李家超發言期間，多名民主派在其身後舉牌抗議，上面寫有「拉傳媒、拉議員」等口號，李家超見記者後離開，民主派一直狙擊至對方返回政府總部。