美國大選｜虛擬貨幣平台早着先機！　特朗普、拜登期貨見異動

美國大選戰至本港時間入夜仍未明朗，共和黨現任總統特朗普、民主黨參選人拜登在多個州份爭激烈，而戰況隨着郵寄投票開票逐漸明朗，勝利的天秤開始傾向拜登。 這場全球關況的選戰，選前誰勝誰負眾說紛紜，網上不少人爭論半天。但原來在一個虛擬貨幣平台，投資者早着先機，在本港時間下午已經一面倒「買拜登贏」！

+ 4 + 4 + 4

美國FTX是虛擬貨幣如Bitcoin等的交易平台。該平台為了今次大選，推出了特朗普期貨合約與拜登期貨合約，價格在0至1美元浮動，選舉有結果即交割。

早上至下午 期貨反映特朗普選情樂觀

特朗普期貨在香港時間4日早上7時半開始波動，由大約0.4美元上升至早上11時5分最高0.84美元，直至下午5時半，價格一直在0.65至0.75區間波動，反映市場看好特朗普連任。

而拜登期貨的走勢剛好相反，早上7時半還在0.62美元水平，然而反覆下跌，早上11時10分更低見0.187美元。直到下午5時半，拜登期貨價格仍在0.25至0.4美元之間波動，明顯低於特朗普期貨，反映市場不看好拜登當選。

11月5日特朗普期貨即市圖↓↓

FTX平台特朗普期貨，香港時間11月5日即市圖。

下午5時半 特朗普及拜登形勢突然扭轉

不過，在本港時間下午5時半，形勢就出現明顯變化，特朗普期貨價格急跌，而拜登期貨則急升。5時半至8時半這一輪跌浪，特朗普期貨由0.74美元大插至0.152美元。同一時間，拜登期貨則由0.286美元大升至0.863美元。

11月5日拜登期貨即市圖↓↓

FTX平台拜登期貨，香港時間11月5日即市圖。

市場反映威斯康星州選情關鍵

翻查時間，下午5時半剛好是威斯康星州民主黨主席宣稱，有信心拜登在該州勝出，而之後不久即有數據顯示拜登在該州的得票反超前特朗普，可見市場十分重視該州的選情。

去到7時半，特朗普在密歇根州領先幅度收窄，8時半前，拜登在威斯康星州的領先優勢擴大至0.7個百分點。

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+ 19 + 19 + 19

期貨市場其後可說是塵埃落定，特朗普期貨在0.12至0.15美元水平徘徊，而拜登期貨則於0.84至0.9美元之間上落。

不過，無論大家怎樣獨具慧眼，FTX只接受美國投資者買賣，香港投資者無份。