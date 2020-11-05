立法會．持續更新｜梁君彥斥泛民耗4小時點人　劃線11時完成二讀

立法會會議今日（11月5日）續會，繼續審議《2019年運貨貨櫃(安全)(修訂)條例草案》，目前仍在二讀階段。政府法案完成後，將依次討論兩項譴責議案，分別涉及民建聯周浩鼎和民主黨許智峯。 昨日會議中，民主派12次要求點算法定人數，全日花近3小時響鐘，下午一度造成流會。主席梁君彥嚴厲批評有議員濫用點算法定人數程序，警告如情況持續會限制議員發言。《香港01》將持續更新議會內重要事件。

【11:35】草案以40票贊成、18票反對通過二讀，進入全體委員會階段。

【10:00】街工梁耀忠、會計界梁繼昌及民主黨胡志偉先後提出點算法定人數。梁君彥引述上周致全體議員的函件，批評立法會被部分議員不必要地拖延，進度亦不理想。他表示，作為主席有責任確保會議有秩序、公平及正當地進行，在尊重議員權利及立法會有效運作間取得平衡，故引用《基本法》第72條劃線，限議員於上午11時前完成二讀辯論發言。

民主黨許智峯反駁稱，流會的責任在於建制派無「坐定定」；工黨張超雄就質疑，第72條沒有賦予主席凌駕性的權力，不需跟從《議事規則》。梁君彥表示，若議員認為自己越權，可以循其他途徑挑戰自己。

公民黨楊岳橋發言，指草案是將《國際集裝箱安全公約》的最新規定納入本地法例，惟有關國際公約先後2次於8年及6年前修定，行政會議卻延至去年才提議就新修訂提交立法會審議，認為政府有責任對公約的更新加快反應。