政壇諸事町丨鄭松泰生日食美心蛋糕捱轟　鄭錦滿護航：個蛋糕我揀

熱血公民立法會議員「泰博」鄭松泰今天（5日）在立法會慶祝37歲生日，他在社交網頁上載一張切蛋糕許願相，有眼利網民發現蛋糕是購自被「黃絲」視為「藍店」的美心西餅，「泰博」因而遭網民狙擊。 面對批評，鄭松泰一於少理，留言大讚蛋糕好味，又說：「我親身證實一次，點解黃絲大部分時間咁不可理喻」。鄭松泰的議員助理、「四眼哥哥」鄭錦滿亦為「泰博」護航：「係呀，個蛋糕係我揀嘅~~~。」

鄭錦滿為泰博護航，「係呀，個蛋糕係我揀嘅～～～」

批「黃絲」不可理喻：係咪要打兩千字回應？

鄭松泰今日步入37歲，熱血手足們在立法會為「泰博」慶祝，「泰博」說今年生日無特別要求，只希望大家可以早日去日本旅行，兼返家鄉探親。

不過，有眼利網民發現蛋糕是購自反修例示威者的「公敵」美心西餅，大批網民隨即在「泰博」FB留言揶揄，「好揀唔揀揀美心，玩自爆都唔洗咁直接丫」、「蛋糕…好食，湯…好飲，泰博幾時飲埋個燉湯（意指撐警藝人開設的燉湯店）呀?」

「泰博」未有理會批評，兼大讚蛋糕好食，「係啊，好食」。以「泰博」馬首是瞻的「四眼」自爆蛋糕是他買的，「係呀，個蛋糕係我揀嘅。」

「泰博」其後再在社交網站發文，批評「黃絲」不可理喻，「我親身證實一次，點解黃絲大部分時間咁不可理喻」，又認為作為國際年輕學人無需回應這類指訴，「作為一個邁向中年嘅國際年輕學人，我係咪要打兩千字去回應呢類指訴呢？」

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人稱「四眼」、「滿仔」的鄭錦滿因在雨傘運動「拆大台」一戰成名，2016年9月，他以唯一本土派姿態出戰立法會港島區直選，僅得2.2萬票落選。2016年4月，鄭錦滿在Facebook發動「香港圖書館」，將公共圖書館的簡體書扔進垃圾桶、塞進書架後的縫隙等，及後他被警方以不誠實使用電腦及盜竊罪拘捕，最後他被判盜竊罪成，罰款3,000元。

今年8月，黨友「法子」莊芷欣出戰立法會港島直選，他排第二參選為「法子」抬橋，最終被選舉主任取消參選資格，成為唯一一名排第二出戰也被DQ的參選人。