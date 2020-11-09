美國大選｜後特朗普時代對港政策扭轉？　8涉港法案或遭「冰封」

美國總統大選苦候多日結果終於明朗化，民主黨拜登順利當選。站在香港角度，大選結果對香港的最直接影響，莫過於政黨輪替後對港政策是否會有調整，尤其現行多條涉港法案的執行。 目前美國有3條已生效的涉港法案，分別是《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》、《香港自治法》，但仍有5條相關法案尚未通過，包括提出加快收容香港「難民」。 本地政界關注，隨著對華強硬的特朗普連任失敗，由拜登接掌美國大小政策，對香港的關注度會否有變，已通過的法案會否暫緩執行，包括制裁中港官員、禁止使用「香港製造」標籤等，未通過的法案又會否胎死腹中？有學者相信，已實行的政策抽起機會不大，但難以期望拜登政府的動作會比特朗普更多，換言之，現有法案可能只會備而不用，如「冰封」狀態。

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5法案未通過 包括加快處理港人「難民」申請

香港經歷反修例風波後，國際關注度大升，其中在美國政界，制衡中國是民主共和兩黨國會議員的共識。目前有5條涉港法案尚未實施，分別為：

1. 《香港人民自由與選擇法案》 （Hong Kong People's Freedom and Choice Act）：由民主黨眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）、共和黨眾議員柯蒂斯（John Curtis）提出。為面對及逃避政治迫害的香港居民提供暫時性的移民身份，讓指定期限內已置身美國境內的香港居民獲得合法居留和工作許可；要求政府加快處理難民及庇護申請，尤其對於在抗爭中有重要角色的香港人。法案目前已獲眾議院外交委員會通過，正等待眾議院全體表決。

2. 《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act）：由共和民主兩黨參眾兩院議員6月30日於《港區國安法》條文公布後數小時提出，要求國務院向港人提供第二級難民身份；香港居民因為表達政見或和平參與政治活動，遭到迫害或有充分擔憂面臨迫害，便合資格取得難民身份，配偶、子女以及中國籍父母將得到同樣待遇；促請美國盟友和夥伴對香港人提供同類支援。法案設日落條款，將於實施日期後5年失效。法案目前交由眾議院司法委員會及外交委員會審議。

3. 《香港自由法案》（Hong Kong Freedom Act）：由共和黨眾議員佩里（Scott Perry）於今年5月提出，授權總統承認香港為一個獨立國家。法案目前在眾議院外交事務委員會審議中。

4. 《香港難民保護法案》（Hong Kong Refugee Protection Act）：由共和黨參議員科頓（Tom Cotton）於今年9月提出。法案建議把香港指定為優先難民區，每年額外增發2.5萬個簽證給受迫害的港人。法案現由參議院司法委員會審議。

5. 《香港如水法案》（Hong Kong Be Water Act）：由共和黨參議員霍利（Josh Hawley）於去年10月提出。法案譴責中國政府違反《中英聯合聲明》及《基本法》，侵犯香港人獲賦予的公民自由；要求總統根據《全球馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act），凍結打壓香港人言論、集會等自由的中港政府官員及相關人士資產。法案現交由參議院銀行業、房屋及城市事務委員會處理。

▼香港政界人士看美國大選▼

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袁彌昌：拜登治下料對港「少制裁，多關注」

於總統大選前，美國對香港動作不少，包括特朗普於6月宣布啟動撤銷香港的特殊待遇，8月要求在香港生產的商品出口到美國時，必須標記原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤，港府現已向世貿提出投訴；國務院於今年10月根據《香港自治法》發表報告，公布10名中港官員被列入制裁名單，包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍等人。

拜登當選後，有評論關注到，雖然制衡中國是兩黨共識，但在風格上，拜登有可能相對「溫和」一點，特朗普時代的對華及對港政策，或有扭轉機會。政治學者袁彌昌在電視節目中分析，拜登相對尊重多邊主義，料日後對華方面會「有數講」，對香港問題預料會「少制裁，多關注」。

袁彌昌向記者進一步解釋，由於現存的美國涉港法案，寫法都不算非常具體，留給行政當局很大的自主權，決定如何行動，所以預料美國往後仍會關注中國和香港政府一舉一動，但主要是表態居多，實質行動未必多，除非兩黨國會議員對於「制中」的聲音過大，「夾」到拜登非做些事不可。他又指，拜登在最新的演說中，提到國內的反對者「是競爭對手，但不是敵人」，相同的邏輯亦可用於他對中國的態度上。

▼8月遭美國財政部列入制裁的中港官員名單及理由▼

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劉兆佳：動作不會多於特朗普 惟繼續「利用香港」

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，即使拜登上台，美國已實行的對港措施，如封殺「香港製造」、制裁中港官員等，相信收回的可能性很低，從大方向而言，美國不會放棄利用香港、新疆和西藏問題在中國國內製造混亂和不穩。不過他指，拜登所代表的是傳統民主黨主流的多邊外交，傾向通過拉攏盟友制衡中國，較不傾向親自出手，因動作太多也會傷害美國在港利益，因此相信拜登對港動作不會比特朗普更多。

劉兆佳又指，美國選舉過後，中國因素在美國的迫切性相對下降，料短期內拜登會集中於內政。他提到，香港整個反對派陣營在國安法生效後活動不成氣候，美國未必願意在香港反對派身上投資太多，因為不值得；此外，大選期間香港反對者支持者在網上一面倒押注特朗普，危害民主黨選情，破壞兩者互信，所以雖然香港反對派日後仍會是美國的利用對象之一，但利用程度相信會有不同。