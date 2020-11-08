美國大選｜葉劉：看不到有原因取消制裁　黃之鋒關注國務卿人選

美國大選結果連日成為香港熱議話題，民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，當選下屆美國總統。新民黨主席葉劉淑儀預計，拜登將會繼承奧巴馬的對華政策，繼續圍堵中國；又認為香港問題只屬於美國對華政策的一小部分，不會在拜登剛上台後便立即受到重視，「看不到有什麼原因，令美國提出新的制裁或取消現有制裁。」 前香港眾志秘書長黃之鋒亦在社交媒體撰文，呼籲港人注意美國國務卿或白宮國家安全委員的人選，指該兩大外交決策機關的重要性不下於民選總統，其人選影響美方對香港的關注。

葉劉淑儀（高仲明攝/資料圖片）

葉劉料拜登首要任務為處理疫情

新民黨主席葉劉淑儀今(8日)在facebook撰文評論美國大選，她指拜登明年一月才上台執政，相信其首要任務是要處理國內新型冠狀病毒的疫情，而非處理香港問題。

她相信拜登在外交政策上會較為理性及審慎處理對華政策，譬如在貿易上不會單純考慮貿易逆差的數字，而會著眼於美國人認為的所謂「不公平貿易」，以及一些系統性問題，如指責中國企業獲得國家補貼、知識產權的處理，以及市場開放等問題。

葉劉淑儀預計拜登將會繼承奧巴馬的對華政策，包括推「跨太平洋夥伴關係協定（TPP）」繼續圍堵中國，香港問題只屬於美國對華政策的一小部分，不會在拜登剛上台後便立即受到重視，「看不到有什麼原因，令美國提出新的制裁或取消現有制裁。」

黃之鋒撰文談美國大選結果。（李澤彤攝/資料圖片）

黃之鋒在facebook撰文指，拜登上任後的實際情況總會隨着國會機關施壓以及外交系統執行機制而有所調整; 又指大選結果反映美國至少40%選民意見，認為在Twitter罵投拜登的選民，對於未來爭取美國社會關注香港未見得有正面幫助。

黃呼籲港人未來需要注意美國政府內閣官員任命，尤其是國務卿或者白宮國家安全委員的人選，指兩大外交決策機關在政府系統的日常運作中，重要性不下於民選總統，國務院對香港的關注隨着人選切換而有明顯改變。