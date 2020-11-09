拆局｜泛民不分黨派爽快撐總辭　閉門會議前已「預告」總辭選項

自《港區國安法》實施後，香港政治形勢風起雲湧，隨著近日美國總統大選塵埃落定，本港政局逐漸趨向平靜，豈料昨天（9日）中午突然傳出北京使出一招「回馬槍」，以違反《基本法》104條為由，取消公民黨楊岳橋等至少四人泛民的議員資格。 綜方各方資訊，DQ消息一出，民主派內部各人已急商對策，除了查證消息真偽，也思考未來民主派路向，據悉民主黨、公民黨等各泛民議員在消息傳出後，總辭選項早已放在案上，並早有初步共識和取態，隨後才召集各版塊召開閉門會議，會上各議員態度和取態罕有地完全一致，各人爽快地認同總辭方案，認為若DQ消息屬實，以總辭表達對政權最大的抗議。

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建制近周預告DQ拉布議員

過去一個星期，不斷有親中報章發表評論和撰寫報道，批評民主派在議會內不斷點人數，要求DQ不合議員資格的民主派，建制派何君堯上周三被民主黨林卓廷、許智峯以點算法定人數為由，打斷其口頭質詢，令他惱羞成怒，去信特首林鄭月娥，指林、許二人違反《基本法》104條，要求入稟法院將二人DQ。

在建制媒體和議員發功下，政圈中人也不以為然，以為建制派只是虛張聲勢，未必有實際舉動，但原來空穴來風未必無因，今天中午，《香港01》報道，北京將出重手「對付」民主派復會後的拉布抗爭行動，明日在北京召開的一連兩日人大常委會會議，將加入議程針對有關問題，預料多名民主派議員會因而被DQ，喪失議員資格。

隨著《香港01》率先報道，再到有電視台跟進確認消息，DQ之勢已明確地放在泛民眼前，早於下午近四時，民主派內部已傳出晚上將有重大消息公布，這個消息當然有關總辭決定。據悉，民主黨、公民黨等各泛民議員在消息傳出後，總辭方案早已放在案上，其中民主黨眾人對總辭與否的看法相當堅定。

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總辭選項七月已有共識 民主派議員：與延任決定如出一轍

下午4時45分，民主派召開的內部閉門會議，會議上眾人先討論消息的真偽，隨後各人發表看法，會上各議員態度非常一致，爽快地認同總辭方案，遲到的議員也持相同的看法，然後他們討論總辭的方式，認為若DQ消息屬實便提出總辭，認同這是對政權最大最響的抗議。在閉門會議召開前，早前已傳出他們會在傍晚六時開記者會交代總辭決定，多名民主派議員私下回覆記者查詢時，亦相當坦誠地預告很大機會總辭，只待民主派在閉門會議達成共識。

有民主派議員事後解釋，總辭選項並非第一天思考，當人大宣布延任本屆立法會一年時，民主派內部早已達成共識，若北京當時「拍板」，指被取消議員資格的四名現任議員「無得留低」，民主派已決定堅決地會拒絕留任；因此，形勢發展至此，北京欲下刀DQ楊岳橋等4人，故他們作出總辭決定，也是與當初商討留任與否時達成的共識如出一轍。