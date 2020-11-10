直播｜張建宗：市民抗疫意識有鬆懈　社交距離措再延長一周

《香港01》昨日率先報道，北京有意褫奪至少4名泛民議員資格；民主派議員同日下午宣布，若人大出手DQ，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭作最強烈抗議。署理行政長官張建宗今（10日）出席行政會議前見傳媒，料回應DQ傳聞。《香港01》將全程直播。

【09:40】張建宗表示，於社交距離措施方面，政府上月底稍為放寬措施後，留意到市民抗疫意識有所鬆懈，現階段沒有空間進一步放寬，因此周四到期的措施將多維持一星期，食衞局局長明日起會有公布。張建宗強調，現階段需要廣大市民充分合作，嚴守防疫措施，社交千萬不要鬆懈，繼續高度戒備、保持警覺，如社區再有爆發，政府無選擇下需要大幅收緊防疫措施，相信市民都不想見到。

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《香港01》接獲消息，指相關DQ草案不會具體提到4位被DQ議員的名字，但會定下一套憲制框架制度，包括「愛國者標準」，訂明進入管治體系的立法會議員必須遵從有關標準，必須遵守《基本法》條文及擁護特區政府。預料後日人大常委會通過有關草案後，特區政府便須檢視立法會議員有否違反有關標準。

由於4名曾在原定九月立法會選舉中被DQ的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌已被選舉主任評為「無意忠誠履行憲制框架內的議員角色」，故港府會出手褫奪其議員資格。