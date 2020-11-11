沙半山手記丨建制社團收「總動員令」　周末全港擺街站撐DQ民主派

《香港01》日前率先報道，今日在北京結束的人大常委會會議上，料將討論及通過有關於香港立法會議員資格問題的決定，最終或有民主派議員被褫奪議員資格。雖然，港府最終會否「落刀」DQ還有待揭盅，但建制陣營已在「磨拳擦掌」，據悉陣營內絕大部分重要社團已收到「總動員令」，在今個周末在全港多區擺街站，收集市民簽名，支持人大常委會決定，以及促請港府DQ「違反基本法的議員」，為這場政治強攻戰造勢。

+ 4 + 4 + 4

人大未正式「亮劍」 輿論戰搶先開打

截至昨晚，至少五個建制社團向《香港01》證實，已收到指示須展開宣傳戰、輿論戰，以支持人大常委會決定，及促請港府DQ「違反基本法的議員」，行動包括聯署及擺街站，部分最快於周四便開始行動。有指今次宣傳規模龐大，幾乎全港主要建制社團都被動員，規模堪比2015年政府為推動政改方案的連串宣傳陣勢。

外界盛傳在原定九月立法會選舉中被裁定違反基本法及未有真誠效忠香港特區的四人，即公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌，屬今次人大常委會「決定」下的DQ高危族。有社團人士表示，他們收到的文宣攻勢大綱中，未有提及任何民主派議員的名字，矛頭只指向「違反基本法的議員」，不過對象已是呼之欲出。

該人士又稱，雖然一日未揭盅也不知中央最終有何行動，「但從手影來看，來硬的機會仍是較高」。

有社團骨幹憂大鑼大鼓惹反彈

不過該社團骨幹表明，擔心宣傳效果適得其反，認為中央倘史無前例透過人大常委會主動DQ泛民議員，招數已夠猛，已起到震懾作用，毋須大鑼大鼓過度宣傳，恐防會引起社會上中間派人士反感。

昨日議程未提及香港 今日投票見真章

全國人大常委會將在北京召開會議，有傳議程會加入取消民主派立法會議員資格（DQ），惟昨日(10日)議程亦未有提及香港。人大何時「亮劍」尚且釋目以待，但宣傳戰已搶先開打，可見北京今次有備而來，且亦意味着這場戰火猛烈。

建制社團屢次協助打宣傳戰

今年六月國安法通過前，大量建制背境的社團蜂擁而出，鋪天蓋地連日在港擺街站，向市民派發國安法宣傳手冊，及發起撐立法簽名行動。有關組織包括香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會、香港廣東社團總會、福建社團聯會等。

另外，公民社會研究所昨(9日)發布網上問卷，指民調顯示超過9成受訪者認為4名曾於今年7月被選舉主任取消參選參格的議員，不可以繼續延任。由此可見，除了傳統街頭宣傳攻勢外，借民調製造社會論調亦是是次輿論戰的利器。