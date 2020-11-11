直播｜民主派總辭　涂謹申斥DQ決定：北京鍾意玩，你咪玩乜晒！

特區政府根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。民主派議員下午5時15分會面傳媒，宣布總辭，《香港01》將提供直播。 民主派宣布總辭，並手牽手高叫「香港加油」、「齊上齊落」等口號。民主派會議召集人胡志偉指，批評人大決定荒謬，代表中央徹底放棄《基本法》及「一國兩制」，更離譜是授權特首DQ，破壞三權分立。他批評林鄭月娥提請人大決定，令香港由今日開始，一國兩制正式宣布死亡，令「立法會變成人大」。 另外，自稱「中立」的醫學界議員陳沛然宣布留守議會，而熱血公民鄭松泰則指待民主派見記者後，會交代其最終決定。

涂謹申批莫須有：被DQ議員絕非港獨

民主黨涂謹申引述已故中共領導人鄧小平指，回歸後香港人應以中間為多數，左派要有，右派也有一點，可能現時的共產黨已徹底否定這一點。他指，回歸23年過後北京正式取消「一國兩制」，和幾位被DQ的議員相處幾年，絕對相信他們不是港獨、危害國安的人，批評人大以莫須有罪名迫害異見，總辭是為抗議中共迫害香港立法會議員。

其黨友許智峯指，是次決定違法違憲，將香港立法會變成人大附從。他指，自己在議會外，也是一個驕傲的香港人，只要一息尚存，都會抗爭到底，請香港人不要放棄。

林卓廷：感謝太太頂住無限壓力

民主黨林卓廷表示，過去4年擔任議員是畢生光榮，從來沒有一絲後悔參與政治，他與戰友、港人並肩作戰感到無限光榮，今日可能很多香港市民會感到氣餒傷心，但大家打過一場美好的仗，不認為今次是「打輸」，只要香港人堅持下去，無論在什麼位置、崗位，初心都不變，歷史告訴大家，只要堅持下去，極權終有完結的一天。他再次感謝於2016年立法會選舉中，投票給他的三萬九千多名選民，亦感謝太太不怕受住無限的壓力。他相信，大家所選的路、所作的事都是對的。

鄺俊宇冀團結、和勇不分

民主黨鄺俊宇表示，以作為香港人擔任議員為榮，他形容今日是逆風日子，大家都知道早前有去留爭議，但他強調去或留大家都是朋友，希望能夠團結一致。

鄺俊宇稱，在香港從政有不少壓力，但一定會堅持，重申「香港人一定要企硬」。他希望由今日開始，大家能夠凝聚起來，和勇不分，「因為已經殺到埋身」。鄺俊宇表示，接下來日子是如何在逆境波反超前對手，強調日後是否議員身份，都會在不同平台發聲，即使聲音微弱，都想大家記住初心不變。

11月11日，民主派宣布總辭。（梁鵬威攝）

明天全體泛民在會議廳交辭職信

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，今日人大常委會作出決定，取消四名立法會議員資格，他批評做法荒謬，代表中央放棄徹底《基本法》和一國兩制。胡志偉稱，根據人大決定，議員在議會上監察政府施政都有被DQ的風險，更離譜的是授權特首，特首只要認為議員、公職人員不答合愛國者標準就可行使權利。他批評做法破壞香港原來的三權分立，「一國兩制」亦正式宣布死亡。

胡志偉又指，這幾星期民主派的抗議觸動中央和特區的重要神經線，他們沒想到19名議員加2名盟友都有極大的反抗力量，所以要出手令立法會成為一言堂、人大，將香港的核心價值徹底破壞。胡志偉稱，他們會與被DQ的議員齊上齊落集體總辭，他稱民主派議員會堅持信念，強調爭取民主非一朝一夕，不會這樣會打敗，會尋找新路徑繼續向前。

胡志偉強調，大家在集體離開後都會各自崗位努力，亦呼籲香港市民要同心合力，齊上齊落，強調已沒有分裂的本錢。他稱，民主派已作出清晰決定，明天會全體同事在會議廳交上辭職信，代表議會工作到此為止。

▼4名民主派被DQ▼

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉日前表示，民主派經會議後一致決定，若全國人大常委會決定取消民主派議員資格，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭，作最強烈抗議。