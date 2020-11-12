立法會．直播｜DQ後首續會　15泛民將遞辭職信　林卓廷掛直幡抗議

特區政府昨（11日）宣布根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。15名民主派議員隨即宣布總辭。醫學界議員陳沛然及熱血公民鄭松泰則宣布留守議會。 立法會大會今早（12日）續會，15名民主派議員將會向立法會主席遞交辭職信，《香港01》將提供直播。 已宣布辭職的民主黨林卓廷，在立法會大樓二樓外的欄杆，拉下一對白底黑字直幡，批評行政長官林鄭月娥「禍港」，其後收起。

【09:30】政府撤回專營的士、空置稅法案

在口頭質詢後，政府正式宣布撤回專營的士及一手樓空置稅法案。運輸及房屋局局長陳帆表示，考慮到社會及業界對兩項法案都有兩極意見，其中以專營的士為例，有意見擔心引進專營的士會增加傳統的士經營困難，故認為現時並非適當時機推動兩項法案，所以宣布撤回。

林卓廷掛直幡斥林鄭「禍港」

【09:00】立法會今早續會，民主黨林卓廷在開會後一分鐘，將兩幅長約3米、寫上「林鄭禍港殃民，月娥遺臭萬年」的直幡，懸掛在立法會二樓，在展示約1分鐘後主動收回。

林卓廷指直幡早已預備，本打算在林鄭來立法會時展示，但一直未有機會。他又說，15名泛民議員今日會分別遞信，但不會出席會議。

大會繼續討論昨日未完成議程，有關季節性流感疫苗供應及安全的口頭質詢本身由衞生服務界的李國麟提出，但由於李國麟不在席，主席梁君彥表示，按照《議事規則》由內會主席李慧琼代為讀出問題。

宣布總辭的民主派，無再出席立法會會議，會議廳只餘一排空凳。（張浩維攝）

立法會主席梁君彥早上在大會續會前表示，過去未試過有多名議員總辭，會議議程中有不少涉及他們的議案，部分牽涉法例，秘書處要與民主派商討往後安排，他亦要與秘書處開會討論如何處理。



至於行管會何時討論處理民主派議員的薪酬問題，梁君彥重申不急於一時。他說本月16日行管會有會議，但已安排議程，可能稍後再開會討論，會在法、理、情下處理有關問題。

▼民主派宣布總辭▼

▼4名民主派議員被DQ▼