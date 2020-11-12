財經加零一‧足本重溫｜泛民總辭　劉慧卿指會繼續非暴力抗爭

全國人大常委會昨天就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等五項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，政府隨即宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失議員資格，觸發泛民總辭，政治版圖勢將大洗牌。 《香港01》節目《財經加零一》今天邀請民主黨前主席劉慧卿接受訪問，分享她對當前政治形勢的看法，剖析香港民主運動的前路和未來走向。

談到DQ立法會議員之後香港人何去何從，劉慧卿指：「香港人，咪繼續抗爭。」被問到現到再抗爭，是否不怕被捕，她說已經拉了很多個，直言自己都可能被捕，指法治已沒有保障，但香港人爭取民主的路「沒有辦法，一定要繼續行落去」。

劉慧卿表示，自己亦訪問了建派人士，對方直言現時落得如此局面，原因是「政府唔理佢（泛民）呀嘛」。劉指泛民議員有選票支持，其他議員無法代表這批選民。

劉慧卿說，市民不必害怕現時局面，指「覺得民主派有咩唔啱咪講、政府有咩唔啱咪講」。

劉慧卿指1984年《中英聯合聲明》，以及之後出現的《基本法》，當時推出時大家覺得都可以，但她表示現時已經面目全非。

現在泛民在立法會沒有代表，議會外還可做甚麼？劉慧卿表示民主黨及不少香港人並非要獨立，會與其他國家一樣在議會外抗爭，要求共產黨遵守承諾，這一點與其他國家爭取民主人士並無分別。

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劉慧卿在訪問中多次表示堅持「和理非」，指外國最欣賞香港人「100萬、200萬人和平遊行」，並對她表示他們不支持暴力，「如果唔係我哋國家示威者都會變得暴力」，劉慧卿指，去年示威最震撼人心的是，香港人扶老攜幼出來。

BNO近期更改居留條件，劉慧卿表示喜出望外，又透露英國自由民主黨議員將會質詢外相藍韜文，英國可在香港事務做些甚麼，劉慧卿指對方多年提出將居留權給予全體香港人。

BNO簽證將於1月更改，劉慧卿指英方正審視各項細節，如果有意見可在這個時間提出。對於有意見指如果申請居英權就會失去香港身分證「三粒星」，劉表示涉及幾百萬人，如果出這項改變「你想反轉香港呀」，當中更有不少是「藍絲」，影響甚大。