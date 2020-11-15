國安法｜鄺頌晴發起聯署促德國制裁中國　稱獲確認舉辦聽證會資格

今年9月，身在德國、人稱「滑鼠娘娘」的鄺頌晴發起網上聯署，呼籲德國聯邦議會就《港版國安法》制裁中國，及制定相關政策以作回應，有關聯署早前已取得足以舉辦聽證會的5萬人簽署門檻。鄺頌晴昨日（14日）在facebook表示，已收到德國國會的正式文件，確認聯署獲得舉辦聽證會的資格。舉行聽證會的日期有待通知。 鄺頌晴在facebook撰文指，暫未清楚聽證會何時舉行，但料德國因疫情再度爆發而全面封鎖的當下，聽證會或延至明年初才舉行。她強調，最重要是在明年德國大選前舉行該聽證會，並會在聽證會後繼續跟進工作。

鄺頌晴9月底在facebook呼籲參與聯署的海報。（鄺頌晴facebook）

鄺頌晴表示，她在收到德國國會來信前確認聯署合資格前，一直有所擔心，因收集聯署的網頁一直沒有出現人數足夠等字眼。她表示，希望在聽證會上反映12名港人事件，同時反映香港自由所剩無幾、政制崩壞等問題，亦希望委員會的國會議員能就中國議題表態。

她估計，聽證會是德國大選前其中一個正式討論中國問題的場合，認為聽證會能讓更多人關注中國議題，關心台灣、新疆等議題。鄺頌晴強調，料聽證會未必能「好似神燈咁實現香港人嘅願望」，強調聽證會過後，她會盡力促成更多跟進行動，「希望德國會更加強硬對中國。」

該聯署向德國聯邦議會提出九點呼籲，其中包括「對所有違反國際法及侵犯人權的人士或與相關人士合作的銀行決策人實施入境管制、凍結其資產及進行其他制裁」、「促請德國政府於國際法院控告中國違反國際法」、「促請德國政府取消歐盟與中國高峰會，並公開表明是次決定是基於香港的《國安法》」、「促請德國政府向香港發出旅遊警示，並就德國公民可能受到威脅發出安全資訊」等。