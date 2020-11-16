政壇諸事町丨授勳典禮背後　叻哥、鄧炳強除罩大解放拍照捱批

政府一連三日於禮賓府舉行勳銜頒授典禮，典禮以閉門方式進行，出席典禮嘉賓需嚴守防疫措施，包括戴上口罩。在典禮上，出席官員和授勳人士當然乖乖戴上口罩，但在鏡頭背後，多名高官和授勳人士戴下口罩拍照留影，包括財政司司長陳茂波、警務處處長鄧炳強、環境局局長黃錦星、獲頒銅紫荊星章的「叻哥」陳百祥等。 食物及衞生局局長陳肇始今天在港台節目《千禧年代》回應有關爭議，指按照其理解，出席授勳儀式時，所有人全程也需要戴口罩，又指在拍照的時候，也要盡量避免除下口罩。呼吸系統專科醫生梁子超認為，若有染疫者沒戴口罩並到處與人交流、合照，或有交叉感染風險，又認為政府作為防疫指揮，官員應以身作則，予市民明確信息，否則予人感覺政府和市民的待遇有差別。

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陳肇始：所有人全程也需要戴口罩

綜合來自Facebook和微博的網上圖片，不少高官、授勳人士在授勳後於禮賓府花園，除下口罩「大解放」，與官員、友人等合照，其中警務處處長鄧炳強、水警總區指揮官莊定賢與授勳警員「除罩」合照，黃錦星與多名授勳的社會賢達「除罩」合照並上載至社交網頁。

另外，「叻哥」與太太「秀姑」黃杏秀合照時亦除下口罩，「秀姑」隨後上載照片至微博，她說：「一直忠如（於） 自己愛護香港，終於有所認同，叻哥加油，與有榮焉。」



食物及衞生局局長陳肇始今天在港台節目《千禧年代》回應有關爭議，指按照其理解，出席授勳儀式時，所有人全程也需要戴口罩，又指在拍照的時候，也要盡量避免除下口罩，「尤其是好多人的時候」，如必要除口罩時亦應小心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不贊成除口罩影相，又認為政府應做好榜樣，他反問：「到底你想傳達咩訊息俾市民？」又認為若政府在舉辦活動也不嚴謹看待防疫措施，政府如何說服市民配合防疫措施。