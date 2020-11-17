法工委張勇：國安法僅香港維護國安起步　促盡快完成本地立法

政府今日（17日）舉辦《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，活動以網上直播形式舉行，下午就有關國安法、人大釋法等不同議題開座談會。人大法工委副主任張勇表示，香港本來在國安方面有法律制度空白，國安法制定只是香港維護國家安全的起步，強調全國人大常委會已對港提出要求，要盡快完成本地立法，並讓原有法律有效激活。 人民大學教授韓大元指，國家認同應成為價值共識，缺乏這價值共識的社會無法尊重法治，建議港府以憲法為基礎做好國安法教育，強化國家意識。

張勇在短片中表示，維護國家安全是中央事權，責任不是地方政府能夠承受之重。他指，各地維護國家安全的標準相同，維護國安的工作要防患未然，動態評估風險，及時化解。

張勇指，港區國安法保留了不少保障人權的規定等，強調重點只是針對少數犯罪分子，保障大多數人的生活。他表示，國安法制定只是香港維護國家安全的起步，法律的生命及權威在於實施。他認為，本地立法應盡早完成。

韓大元建議港府以憲法為基礎做好國安法教育，強化國家意識。（影片截圖）

韓大元稱國家認同應成為價值共識 否則社會無法尊重法治

人民大學教授韓大元指，《基本法》23條規定了香港在維護國家安全的義務，要堅持愛國者治港的《憲法》及《基本法》的原則。他指，特區要釐清維護國安的憲制責任，無論特區有多高度的自治權，任何時候都不可以挑戰、違反一國的根本性《憲法》前題。

他指，從內心真誠認同一國，明確公民對國家歸屬，在任何法治社會應該是常識，但在香港變成某些人爭議的話題，亦導致年青人在國民身份認同的混亂。韓相信，未來《基本法》的實施如果無法取得此共識，難以推展「一國兩制」偉大實踐。他強調，國家認同應成為大家的價值共識、共同生活方式。

韓大元認為，缺乏這種價值共識的社會，無法尊重法治。韓大元建議港府以《憲法》為基礎，做好國安法教育，強化國家意識。

至於有關人大釋法的座談會，北京大學法學院教授王磊在會上指，全國人大常委會釋法的權力與香港法院是授權與被授權的關係，全國人大常委會的解釋代表中央的國家意識，而香港法院則屬地方法院。他指，兩者的解釋存在區別，香港法院對《基本法》解釋通常基於具體個案，做法被動；人大常委會對《基本法》的解釋可跟個案有關，但解釋內容可以抽象，對未來具有適用性。

梁美芬發言時指，終審法院早已承認人大常委會可以隨時釋法，但全國人大常委會對本港司法制度相當保護，運用釋法權亦很克制。

陳弘毅強調人大釋法不能推翻終審法院判決 司法獨立非常穩固

陳弘毅表示，本港司法獨立的傳統非常穩固，法官獨立判決案件不受影響，即使人大亦不可以釋法推翻終審法院的判決。他提到，在2016年的梁游案中，當時立法會主席梁君彥因為法律不清晰，原本在資深大律師的法律意見下，打算讓梁游再宣誓，但一旦成功，人大亦無法推翻，所以當時人大才迫不得已決定釋法。

王磊指，宣誓是《基本法》對公職人員的要求，而擁護《基本法》實際包含對國家及對特區的法律承諾，不能簡單地看，因為是對一國及對特區的承諾。他指，梁游案中兩人在首次宣誓時失去資格已成事實，不可能重新再來。至於當時事件是否只屬立法會內部事務，他認為不是，因為宣誓是明確法定要求，亦不屬議員的言論免責權。

中聯辦法律部前部長王振民、深圳大學港澳基本法研究中心主任院鄒平學教授均有出席論壇，並就各議題發言。