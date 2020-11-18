12歲女童買顏料被圍捕　警方今撤銷票控

在9月6日九龍區大遊行當日，一名12歲女童於旺角西洋菜街被防暴警員壓倒制服，其後被票控違反「限聚令」。協助女童發出抗辯信的油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶，今日（18日）收到警方的正式回覆，通知有關罰款通知書已經撤銷。

一名12歲少女於9月6日的九龍區遊行中，被防暴警要求停下截查時因受驚跑走，被包抄警員撲倒地上，更一度坐在其身。上警方其後發聲明稱，該少女「形跡可疑」，經調查後正式票控該名少女與現場其餘人士違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。警務處處長鄧炳強同月底出席油尖旺區議會會議，表示少女突然拔足狂奔，可疑舉措令警員有責任將她截停，用最低武力截停及制服。

協助12歲女童的余德寶今日於Facebook指，警方亦就抗辯信作出正式回覆，撤銷有關罰款通知書。余德寶稱，撤銷票控證明鄧炳強及其武裝部隊一錯再錯，要求他們就濫告和濫用暴力鄭重道歉。他又表示，會繼續協助女童母親，投訴當日制服女童和發出限聚令告票的警員。

涉事兩兄妹於事發晚上接受傳媒訪問，指他們一家人住在窩打老道，正步往油麻地購買視藝用品，途中卻因遇到警察封鎖線而要調頭；少女稱，走到西洋菜街準備與家人會合時，見到警察突然衝過來，「我當時好驚…無法冷靜，我就跑走。」警察截停兩兄妹及旁邊一名途人，指他們三個違反限聚令，發出告票。