許智峯、朱凱廸、陳志全見記者　批政治打壓無所不用其技

前立法會議員朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全昨天清晨先後被警方上門拘捕，據指他們涉及立法會「臭水事件」：即涉嫌與今年5月28日上午、6月4日上午及下午舉行的立法會會議期間，向主席台方向擲下或潑出發出惡臭的液體有關。三人被控《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及《侵害人身罪條例》中的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪，三人今天（19日）提堂，他們在應訊前見記者，

許智峯、朱凱廸、陳志全上庭前見記者。(張浩維攝)

許智峯、朱凱廸、陳志全上庭前見記者。(張浩維攝)

許智峯、朱凱廸、陳志全上庭前見記者。(張浩維攝)

陳志全指近兩年包括「保皇黨」、立法會、律政司、警察合謀將議會抗爭趕盡殺絕，稱郭偉強推跌他一案證據確鑿，但律政司及警方不提起。而他們並未令人受傷，竟可以被警方用意圖傷害他人身體高調拘捕，批政治打壓無所不用其技，是要趕盡殺絕。

許智峯指事發當時是以立法會議員為身份代表市民抗議不公義政權，稱「對得住市民」，自己問心無愧。他指政權是秋後算帳，容納不了反對聲音，反映香港墮落。他又說，「好叻咩？可以將我哋告上法庭」，指正府要付出代價，因全世界都看到是專制暴政。