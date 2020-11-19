人大DQ｜五眼聯盟促恢復「DQ4」職務　港府斥公然干預中國內政

由英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭外長組成的「五眼聯盟」，今日（19日）發表聯合聲明，對北京實施新規則剝奪香港民選議員資格的做法，表示嚴重關切，指行動似乎是消除反對聲音的一部分。聲明敦促中國政府重新考慮對香港民選立法機關的行動，並立即恢復有關立法會議員的席位。 港府發言人晚上發聲明，對「五眼聯盟」作出蔑視事實的指控表示堅決反對及強烈譴責，批評有關評論不負責任達到惡意的程度，公然干預屬於中國內政的香港事務。

政府日前按人大決定DQ四名議員。（資料圖片）

發言人重申，公職人員宣誓效忠國家制度、擁護國家法例是國際通例，任何違反誓言的行為不能容忍，沒有國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言，或背叛國家的行徑會視而不見，五國外長的公然指責暴露了他們持雙重標準。

發言人又再次強調，人大8月的決定是第六屆立法會繼續履行職責不少於一年，並無觸及議員的去留；而由於四名第六屆立法會議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、梁繼昌的行徑，已被選舉主任裁定提名無效，既然不符合資格參選，不容許他們繼續履行議員職責明顯是合乎邏輯及明智。由於上述問題涉及人大決定和其對《基本法》第104條的《解釋》，特區政府不能就四名立法會議員的資格自行作決定，因此請求中央提請人大從憲制層面來解決問題。

發言人表示，人大常委會作出的決定合憲、合法及必要，為立法會議員違反擁護《基本法》和效忠港區的法定要求，定下明確法律後果，為特區政府宣布這些立法會議員喪失議員資格提供堅實的法律基礎。發言人又指，這適時的決定確保準確貫徹實施「一國兩制」，以及妥善維護香港特區的憲制秩序，完全不存在所謂破壞「一國兩制」和香港高度自治的問題；亦不會影響香港市民享有的權利和自由，包括言論及新聞自由。

特區政府再次鄭重提醒國際社會，外國政府不應危言聳聽，更不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務；應尊重在「一國兩制」原則下，香港市民所嚮往和珍惜的和平、穩定和繁榮。