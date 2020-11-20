立法會延任後政府撤第六項撥款申請　財政司收回編外職位轉常額

立法會今（20日）召開財務委員會，政府建議，將財政司長辦公室轄下的政府經濟顧問辦公室，一個首席經濟主任編外職位轉為常額職位，以繼續進行扶貧、福利及人口範疇的相關經濟分析和研究。

多名議員在會上表明對撥款申請有保留，有議員質疑將編外職位轉為常額職位，對改善扶貧工作有多大作用，亦有議員認為，在現時經濟環境下，是否適宜轉為常額職位。財政司長辦公室政府經濟顧問歐錫熊在復會後表示，過去1個多小時聽到議員的寶貴意見，會重新檢討是否要將該編外職位轉為常額職位，決定收回有關撥款申請，適當時間再提交。

計及早前已撤回的5個職位申請，政府在立法會延任後已撤回第6項職位撥款。

財政司司長辦公室轄下的政府經濟顧問辦公室，計劃一個首席經濟主任編外職位轉為常額職位，以統籌扶貧報告，被建制派議員反對後收回申請。（資料圖片）

轉常額職位 原希望恆常人手統籌扶貧報告

新民黨容海恩質疑，將首席經濟主任編外職位轉為常額職位，「係咪真係扶到貧」，質疑增加一名經濟師對扶貧工作有何作用，強調過往都有類似的經濟師提供協助。歐錫熊回應指，過往都由該經濟主任解釋扶貧報告，認為有關工作應該要恆常做，故建議可將該編外職位轉為常額職位。

民建聯陳克勤表示，高薪聘請這個職位研究扶貧工作有點諷刺，他問及開位後是否能向銀髮族提供福利，以及落實60至64歲人士的兩元乘車優惠。歐錫熊稱，該編外職位在2013年開始，2016年再續期，主要負責扶貧研究工作，並按年更新貧窮線的分析和監察，強調該職位最重要是統籌扶貧報告。

通過政制局兩首長級職位撥款 鄭松泰質疑「陪食飯、陪開會、陪宣傳」

財會亦審議由政制及內地事務局開設兩個首長級編外職位，以設立粵港澳大灣區發展辦公室，最終撥款申請在32票贊成、兩票反對下通過，其中熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然投下反對票。

政制及內地事務局開設兩個首長級編外職位，以設立粵港澳大灣區發展辦公室。（資料圖片）

民建聯立法會議員黃定光指，特區政府一直有內部溝通問題，處理香港事務時有各自為政的情況。他稱大灣區各項政策林林總總，涉及所有港府政策部門，關注設立大灣區辦公室後，政府內部如何作好溝通。曾國衞稱，大灣區範疇廣泛，現時已有行政長官主持的「推進大灣區建設及內地合作督導委員會」，強調局方會全面做好協調工作。

非建制派議員熱血公民鄭松泰稱，局方指兩個建議新增的職位工作難被量化，質疑做法沒有指標，形容該職份是「陪開會、陪食飯、陪宣傳」，難以信服香港納稅人要支付每月27萬元的高薪，表明會反對有關撥款申請。曾國衞不認同鄭松泰的說法，「開會就開會，唔係陪開會」，指鄭松泰應「搞清楚」。