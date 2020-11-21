參加校友會遭撤介紹文章　區議員林進：校方話我個樣「具政治性」

元朗區議員林進今日（21日）於社交平台撰文，稱他近日參與其母校天水圍官立中學的校友會，需要寫一篇自我介紹文章，以作校友會壁報板之用。惟學校竟在無討論及通知下，撤走他的相片及文章。

元朗瑞華區議員林進（左）表示，中學時擔任學生會會長及副社長的經歷，造就了現在的他。（資料圖片）

林進透露，校方以其樣貌具「政治性」意味、學校不應違反政府立場、不應作政治宣傳等原因撤走他的相片及文章，回應更有提及國安法。林進稱，社區、學校、社會都可以見到不公義的蹤影，寄語港人紮根社區及守護僅餘言論自由。

林進在社交專頁發布被撤走的自我介紹文章，內容提到他受雨傘運動影響，開始反思人生的意義，其後辭去於銀行的職位，及後參選區議會選舉並當選。

林進又提到，他在中學時擔任學生會會長及副社長，當中的經歷造就了現在的他，而參與校友會是因為社會充斥着不公義的事，希望透過加入校友會與校友共同守護校園，令其師弟妹可以在一個自由及暢所欲言的校園內健康成長。

指校方認為「公義有不同定義」

林進表示，校方認為公義有不同的定義，故不可以展出相關字眼，而學校認同的普世價值包括關愛他人、堅韌、誠信等，認為「言下之意係唔包括公義、自由」。

今年7月，林進曾與另一名元朗區議員伍健偉合組名單參加民主派初選，林進排在名單第二，最終伍成功出線。去年11月區選前夕，林進涉及理大衝突事件被捕。