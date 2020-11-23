團體促大學全面落實國安法　倡即時取消對「港獨」學生資助

在過去一年反修例風波中，逾千名大學生涉嫌違法被捕，日前有中文大學學生在校內舉辦遊行，被指涉嫌參與違反《港區國安法》。 香港高等教育校友聯會聯同多個教育團體今（23日）召開記者會，要求政府和大學全面落實《港區國安法》，阻止「港獨」及激進思想進入校園，認為所有接受公帑資助的教育機構也不能資助「港獨」，指大學應設制度，即時取消對「港獨」學生和組織團體的資助。 立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬表示，委員會稍後將跟進去年年中起大學校園被佔領等情況，以及跟進校方有否與學生組織溝通等範疇，又認為各大學校方應認真應對校園內出現的各種違法行為。

香港高等教育校友聯會在聲明中表示，大學必須建立制度，全面落實《基本法》、全國人大常委會本月11日的決議精神，對於所有違法及提倡港獨的學生，聯會認為「學生應被拘捕屬司法系統的事；是否需負刑責入獄屬法院的事；但違法要負上責任，則是大眾的事情」。

梁美芬表示，在去年中大和理大被佔領期間，她曾勸喻各大學管理層應盡快報警求助，認為若非理大管理層當時恰當地處理事件，相信佔領校園事件不會完結。

對於日前在中大校園內發生的遊行，梁美芬說，當中有人手持「港獨」標語，並帶上面罩遮蓋身份，行為涉嫌違反《港區國安法》，她強調由於保安並無執法權，因此校方決定報警做法正確，又呼籲大學管理層應阻止學生進行違法行為。

「救救孩子」組織發起人柯朝暉強調，學校絕不應成為「法外之地」，他質疑為何中大校方在遊行結束後才報警，要求段崇智盡快回應就事件，並希望校方嚴肅處理事件。

聯會稍後將約見教育局局長楊潤雄及大學教育資助委員會主席唐家成反映訴求。

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