政府公布成立大灣區發展辦公室　袁民忠出任發展專員

政制及內地事務局今日（23日）宣布，粵港澳大灣區發展辦公正式成立，以加強推動和協調特區政府有關大灣區建設的工作，粵港澳大灣區發展專員一職由政制局主任(特別職務)袁民忠出任。

袁民忠（右）（政府新聞處）

政制及內地事務局發言人說，粵港澳大灣區建設是國家進一步改革開放的重大發展戰略，亦是香港在疫情後恢復經濟動力的重點方向，通過進一步深化粵港澳合作，大灣區建設的目標是推動大灣區經濟協同發展，發揮三地互補優勢，建設宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。

發言人表示，粵港澳大灣區發展辦公室是特區政府與內地當局，包括中央、省及市當局及澳門特區政府的主要聯繫單位，主要工作包括加強特區政府就參與大灣區建設的內部協調及為行政長官主持的粵港澳大灣區督導委員會提供秘書處支援；促進與本地持份者的交流和合作，收集他們對推進大灣區建設所提供的機遇及相關政策措施的意見；加強與國家發展和改革委員會、國務院港澳事務辦公室、其他中央政府部委、廣東省政府、澳門特區政府及大灣區主要城市的市政府及其所設的大灣區建設辦公室等緊密聯繫，以及透過策略性的宣傳推廣活動，加深社會各界對大灣區建設的認識和為香港市民和企業帶來的重要機遇。

袁民忠在1985年加入政府，曾在多個決策局及部門出任，包括前政務總署、房屋署、前行政及新聞科、前地政工務科、前經濟科、香港駐華盛頓經濟貿易辦事處和前庫務局，他在2005年1月至2007年11月期間出任政府物流服務署副署長，於2007年11月至2011年8月期間出任發展局副秘書長（規劃及地政），並從2011年9月起被委派為駐京辦副主任，2015年起擔任政府產業署署長，去年1月加入政制局。