施政報告2020︱回應建制派倡全民強制檢測　林鄭：流於口號式

新冠肺炎疫情反復，近月有建制派人士提出，香港應實行全民強制檢測，並以封城措施配合。特首林鄭月娥於施政報告中，提到將會要求高風險羣組接受強制檢測，並更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，或再次推行大規模的社區檢測，力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。 林鄭在記者會中，被問到會否考慮全民強制檢測及封城措施。林鄭反問提倡的人，香港社會能否承受4至8個星期不運作、市民由誰來養、金融業能否承受與外界隔絕幾個星期，應該先解答清楚。因此她認為，全民強制檢測只是「流於口號式」。

▼施政報告2020八大重點▼

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林鄭反問：社會能否四星期不運作

林鄭表示，政府現在做的檢測工作有三方面，一是針對高危群組的強制檢測，二是對高危職業人士如空服員、老人院舍員工等的自願檢測，三是普及開放給全民的檢測。對於全民檢測，林鄭表示不排除將來會再做一次比起今年9月更大規模的普及檢測，因為疫情隨時在變，但目前未有計劃，因為未必很有效。

至於所謂強制檢測及封城，林鄭表示近來聽過很多口號，要政府封城、對所有在香港的人強制檢測，她指這種措施要從科學、證據方面好好衝量，到底是否一個好的安排。林鄭提到如果真的封城，就要發全面禁制令，接受檢測的人不能出門一段時間，直至所有人檢測結果出爐，找出所有患者。

她問到，試想像一下一段時間內，所有人都不能入境或出境、機場關門、所有企業不能運作。參考上一次普及檢測涉及170多萬人，也要用兩星期，如果全城要封，大概需時4至8個星期。即使硬件配套上效率加倍，也需要至少4星期時間。

林鄭反問，香港的金融業能否忍受和外界隔絕幾個星期、大家能否忍受所有人留在家中不出不入四星期、是否全部靠政府養。她指，內地尚且有小區管理、有人向留家的人送菜送飯，香港沒有這種系統，試問封城如何實行。她希望，提倡的人自己先解答清楚以上問題。