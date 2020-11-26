工聯會：97%受訪者撐強制全民檢測　倡配合封城　補貼打工仔一萬

本地爆發第四波新冠肺炎疫情，工聯會於本月24至26日向18740名市民進行問卷調查，了解市民對抗疫措施意見。工聯會今日（26日）舉行記者會公布結果，當中有97%受訪者贊同強制全民檢測，亦有9成人同意「封城」14日配合檢測。 工聯會建議政府向受封城影響、「手停口停」的打工仔，每人派發1萬元津貼，有8成受訪者認同此建議。 工聯會立法會議員麥美娟表示，市民已出現「抗疫沮喪」，若現時的抗疫措施仍未見成效，政府必須推出更果斷的措施，顯示出更大的決心「清零」。

工聯會今日（26日）舉行記者會公布調查結果，當中有97%受訪者贊同強制全民檢測。(翟睿敏攝)

逾九成人贊成強制裝「安心出行」

特首林鄭月娥新一份《施政報告》提到，要力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」，期望可早日符合恢復兩地人員往來。麥美娟表示，知道林鄭並非只叫口號的人，相信她有方法做到「清零」；又稱現時政府已有法律框架，指定特定群組強制檢測，認為當局要更果斷地涵蓋至全民檢測。

此外，調查結果顯示，各有95%受訪者認同外地抵港人士要到指定酒店檢疫，及贊成強制安裝及使用「安心出行」應用程式，亦有98%贊同應為抗疫工作定立階段性目標。

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「回港易」輸入疫情？ 麥美娟：勿戴有色眼鏡

工聯會立法會議員郭偉強建議，政府應參考新加坡的做法，建立抗疫路線圖，讓市民清晰每個階段的採訪目標，及對不同情況下會實施的社交距離措施有心理準備。

被問到「回港易」亦有可能輸入疫情，麥美娟反駁稱內地疫情控制得很好，使用「回港易」的港人是由比香港安全很多的地方回來，希望大家不要戴有色眼鏡。