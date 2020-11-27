海外投票要考慮公平公正　曾國衞指不會貿然推出

特首林鄭月娥周三公布《施政報告》，提出今年內修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排；亦會研究電子派票、內地投票及關愛隊等，稍後提出修訂相關條例的草案。 政制及內地事務局局長曾國衞今午（27日）開記者會交代措施。

曾國衞首先總體交代局方未來的工作。他指，就選管會對選舉提出的部分建議，例如讓有需要人士優先投票、海外投票等，局方曾研究可行性。他指，香港作為關愛社會，應對有需要人士提供關愛安排，如讓孕婦、長者等投票。他提到使用電子派票會有一定靈活性，不用按字母分隊。

海外投票方面，曾指法例要求親身投票，留意到大量選民因為疫情無法返港，社會有聲音要求提供更便利安排，但局方亦要考慮公平公正等，通盤考慮，例如怎樣運票箱、法例問題、在內地如何應對突發情況等。他強調，政府正積研選管會報告及建議，制訂可行方案後會諮詢立法會。

內地投票研可行性 需要謹慎處理

被問到政府研究內地投票進展，曾國衛表示，目前正與相關部門於改善選舉安排作可能性研究，包括內地投票，強調選舉須符合公平公開的原則下進行，所以需要謹慎處理，若考慮未成熟就不會貿然推出措施。曾國衛稱，政府目前就改善選舉安排採取開放態度，惟未有具體時間表，會視乎研究結果才會作相關安排。

曾國衛亦表示坊間有不同希望能夠完善選舉制度的意見，認為本港有條件進行電子派票，令投票效率提高。另外，曾國衛稱大部分市民認為應該就有需要人士作投票的關顧安排，惟現時法律未有相關賦權，故此政府未來會於法例方面作修訂，令政府有適當權力為有需要人士提供便捷服務。

港台記者再問到，施政報告附篇有指推出境外投票，是為了方便2021年選舉，問港府是否「褪軚」，並追問修例後包括的公職人員，是否包括區議員。

曾國衞再回應指，本來的確希望在明年進行，但前提都是實事求是，穩妥進行，強調改善選舉安排那樣成熟先做那樣。

至於公職人員的範圍，曾國衞重申，考慮的因素集中在人大常委會的解釋、原則內容、法庭案例等。他表明暫時未有具體定案，會在完成研究後盡早提交立法會審議。

將修改宣誓相關法例 盡快提交立法會

至於宣誓方面的問題，曾國衞指全國人大委員會就《基本法》第104條解釋後，港府一直積極研究如何更好落實有關原則，因為目前沒有明文宣誓在文字以外的相關方式，亦無訂明違反的行為規範。他指，局方在參考人大常委會的解釋等要求後，稍後將修改相關法例，盡快完成研究、草擬，盡早提交立法會。

曾國衞指國旗及國徽法在內地經修訂後，已列入《基本法》附件三在港實施，之後局方會按其立法原則進行本地立法，將充分發揮有關原意，增強公民國家觀念，同時兼顧本地法例，完成特區憲制責任。

修例後將列明宣誓不當處理機制 未提是否包括區議員

星島日報問到宣誓修例，問監督人屆時是否可以立即DQ，如何跟進上訴；修例的範圍是否包括區議員；與及明年立法會選舉會否受疫情影響，能否做到海外投票。

曾國衞回應指，就《基本法》第104條釋法後的修例工作重點，在於更好落實解釋、法庭裁決及近日人大決定。他指，監督人的確是工作的方向，但由誰擔任未有定案。他提到特首林鄭月娥曾回應這方面，「作為特區首長我個人認為沒有問題」，舉例指法官都是由特首監督。至於宣誓後有違例情況如何處理，曾國衞指違誓後立法會議員的資格亦不再被承認，故修例後會列明相關機制。

至於區議會是否包括在內，曾國衞回應指，考慮點主要在於釋法內容、人大常委會的解釋及法庭裁決。而境外投票方面，他表示有不少困難需要處理，如經考慮後覺得可行，能促進公平公正，當然會推出，但局方不會貿然推出。

至於明年的選舉，曾國衞表示會密切留意情況。

施政報告提到如何更好地建設大灣區，曾國衞表示在青年、創科方面帶來更多空間。他強調，大灣區建設是國家重大發展戰略，為港經濟復甦帶來重要支撐，認為香港可充分用「一國兩制」，積極參與國內國外雙循環，當局會積極統籌及協調施政報告中不同領域措施。

「回港易」已有5000人回港 毋須強制檢疫

曾國衞強調，現時香港首要工作控制好疫情，目前不能鬆懈，才能做到粵港澳「三地聯防」。他提到，港府已推出「回港易」，由11月23日實施至今，已有5,000人經內地回港，毋須14日強制檢疫，而目前的共識為粵港澳三地以健康碼及核酸檢測交換處理。他又提到，去年社會事件影響內地對港信心，未來會全面在內地開展推廣香港工作，如兩地互訪等活動。局方會監察內地輿情，適時推出有關工作。

大灣區發展專員袁民忠表示，粵港澳大灣區發展辦公室主要工作是是協調有關大灣區建設的政策措施一致性，亦會與各方聯繫，交流。（張浩維攝）

大灣區發展辦 確保各部門措施一致

《施政報告》亦有多項涉及大灣區措施，大灣區發展專員袁民忠亦出席記者會。

袁民忠表示，粵港澳大灣區發展辦公室主要工作有三個。首先是推動、協調及統籌政策創新，加強特區政府內所有政策局有關部門的內部協調，尤其是協調有關大灣區建設的政策措施一致性。另外，發展辦公室會擔任粵港澳大灣區建設督導委員會之秘書處，協助特首透過委員會，確保所討論的政策措施有效實施及推進。對外而言，發展辦公室會負責與中央相關部委，如大灣區建設領導小組辦公室、國務院港澳辦、廣東省政府，9個市政府作聯繫。

此外，發展辦公室亦擔任與香港各界持份者溝通的角色，例如會與商會、專業團體等交流、合作，了解及收集他們對大灣區建設的意見，確保推出的政策內容符合香港各界需要及利益。發展辦公室亦會負責大灣區宣傳及推廣的工作，將加深社會對大灣區建設的認識，例如市民及企業於大灣區得到的機遇是甚麼，向社會各界發放更全面的消息，鼓勵業界及專業人士開拓大灣區的機遇等。發展辦公室將視乎疫情發展，會於本地及海外作推廣工作。

曾國衞指自己頸椎退化，需要不時做舒緩動作。（張浩維攝）

承認施政報告當日情況較差 現已不用吃藥

曾國衞在介紹當局的工作後，主動交代日前在《施政報告》宣讀期間打瞌睡一事。他解釋指自己當時身體不適，正服食抗生素和消炎藥，故食完較睏，醫生亦曾勸他多休息，但因為自己作為主要官員，要全面支持特首發表《施政報告》，所以不能休息。他亦提到，自己頸椎有退化的情況，故頭部經常要郁動。

曾國衞承認當日的情況較差，強調自己平時「喜歡在會議期間不斷抄寫會議內容」。他續稱，自己昨日到立法會由於已沒有食藥，故沒有相關情況再發生，多謝傳媒朋友關心，「會繼續做好我的工作」。曾國衛又透露，特首林鄭月娥未有過問他日前身體不適的情況，強調大眾毋須過度解讀及猜測，指任何人都會有不舒服、疲倦的時候，認為這是十分正常。