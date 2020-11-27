建制關注政府會否「打茅波」「假撤回」人事撥款 促張建宗解釋

立法會內務委員會今（27日）開會，對於特首林鄭月娥在《施政報告》中表示，因應議員關注而撤回所有正待審批的人事編制建議，有建制派關注政府會否「假撤回」撥款。新民黨主席葉劉淑儀在會上表示，希望政務司司長張建宗能清楚解釋政府是否「真撤回」撥款，她擔心政府稍後會一併將所有人事編制撥款放進明年《財政預算案》，「一筆過要議員通過」。

新民黨主席葉劉淑儀在會上表示，希望政務司司長張建宗能清楚解釋政府是否「真撤回」撥款，她擔心政府稍後會一併將所有人事編制撥款放進明年《財政預算案》，「一筆過要議員通過」。（資料圖片）

李慧琼表示，與張建宗會面時已轉達議員有關防疫抗疫及對早前油麻地大火的關注，對方回覆指會繼續與議員密切溝通，聆聽意見。

民建聯葛珮帆表示，期望政府用更嚴謹手段應對疫情，除了「跳舞群組」外，認為政府應呼籲市民禁止私人聚會，必要時立法禁止，她又提到有市民關注為何施政報告中沒有提及立法禁止侮辱公職人員、規管假訊息及司法改革議題。

民建聯陳克勤表示，議員是本着「是其是，非其非」精神審議人事編制撥款，他怕政府今次是「打茅波」，將所有人事編制撥款放進明年《財政預算案》一併審議，又指出政府若有需要，應堂堂正正把撥款交上財委會審議。

內會補選3委員會泛民空缺

另外，因應早前民主派議員提出總辭，立法會帳目委員會、議員個人利益監察委員會及議事規則委員會需要補選委員。內會在會上選出民建聯劉國勳、建測規園界謝偉銓加入帳委會；新民黨葉劉淑儀、工聯會黃國健及民建聯黃定光加入議員個人利益監察委員會；金融界陳振英、經民聯盧偉國、民建聯葛珮帆及新民黨葉劉淑儀加入議事規則委員會。

至於三個委員會副主席空缺，由謝偉俊當選帳委會副主席、葛珮帆當選議員個人利益監察委員會副主席及張國鈞當選議事規則委員會副主席。