施政報告｜曾國衞主動解釋「釣魚」之謎　雞毛蒜皮事毋須報告特首

特首林鄭月娥日前在立法會宣讀《施政報告》，期間政制及內地事務局局長曾國衞被拍到打瞌睡，惹來熱議，政務司司長張建宗出席電台節目亦要幫忙解畫。 曾國衞今日（27日）下午開記者會介紹當局工作，曾國衞在開場發言後，主動交代「釣魚」因由，指自己當時身體不適，正服食抗生素和消炎藥，故較為睏倦，醫生亦曾勸他多休息，但自己作為主要官員要全面支持特首發表《施政報告》。他承認當日情況較差，又指自己平時「喜歡在會議期間不斷抄寫會議內容」。 被問到特首有否關心他的狀況，曾國衞稱未有向特首報告，對方亦無過問，「樣樣都同特首報告，咁雞毛蒜皮都煩特首，佢真係好唔得閒」。

扁桃腺發炎 無影響工作



曾國衞表示，自己有頸椎退化情況，故頭部經常要「擰來擰去」，指自己平常開會亦會經常郁動頭部。

港台英文台之後問他，特首有否向他詢問身體不適的情況。曾國衞回應指，自己當時身體狀況欠佳，但沒有向特首解釋，認為情況屬「可以理解」 （understandable）。

當再被記者追問身體狀況，曾國衞強調自己情況並無大礙，稱如果「樣樣都同特首報告，咁雞毛蒜皮都煩特首，佢真係好唔得閒」。曾國衞透露患扁桃腺發炎，不至於嚴重影響工作，又指在座記者相信都試過服藥後比較睏乏的狀態，希望大家毋須過度解讀及猜測。他重申，指任何人都會有不舒服、疲倦的時候，認為這十分正常，毋須驚動特首。