沙半山手記｜開位撥款綑綁預算案？　建制憂「假撤回」變硬食

民主派總辭後，議會形勢大變，建制派與政府關係亦起微妙變化。特首林鄭月娥在《施政報告》宣布撤回所有正待審批、俗稱「開位」的人事編制建議，客觀上令備受爭議的「明日大嶼」前期研究撥款提早開始審議，亦回應了建制派要求，以免在疫市不斷請人帶來負面觀感。 不過，民建聯陳克勤、新民黨葉劉淑儀在昨日（27日）內務委員會質疑政府會否「打茅波」，只是形式上的「假撤回」，實則將所有相關撥款，一併放進明年《財政預算案》通過。有建制中人指，政府多次稱經濟差要壓縮開支，但卻不斷要求開位，擔心開位建議若綑綁預算案，變相要建制派「硬食」。

兩元乘車優惠事件「激嬲」建制派

泛民總辭前，多名議員曾反對增加政府常額職位，批評社會上多間企業面臨裁員，政府反其道而行並不合理。建制派的反對力度亦不弱，其中一個原因是政府早前打算重新審視降低兩元乘車優惠至60歲門檻建議，稱措施幾年後令政府經常開支大增至近百億元，「激嬲」一眾已成功爭取的建制派，結果在10月的財委會上，迫使財經事務及庫務局撤回兩個編外職位轉為常額職位的申請，之後環境局亦撤回「開位」項目。

部份開位確有需要 建制派：非每項都反對

據聞，建制派各板塊領導上周與林鄭會面時，亦當面要求重新審視開位撥款，尤其首長級職位全屬高薪人員，在如此經濟環境下更不應開位。最終林鄭月娥在《施政報告》亦「從善如流」，表示因應立法會議員的關注，因而決定撤回所有正待審批的人事編制建議。不過，有建制中人指，部分職位確實有需要，包括負責加強對鐵路服務安全規管的機電工程署首長，認為政府不應一刀切撤回所有職位，建制派亦不是每一個撥款都反對。該人聽聞，政府有考慮將開位撥款直接放進明年的《財政預算案》通過，今日撤回可能只是「權宜之計」。

有建制派分析，社會一般較關注預算案的派糖措施，若開位撥款綑綁在內，可避開財會逐條審議過程，同時亦避免在目前財政緊絀的情況下，明目張膽地增加政府恒常開支，拖延至明年3月，相對地較易被外界接受。

不過，心水清者應該記得，政府去年初將長者綜援申領資格由60歲提高至65歲，引起社會廣泛反對，林鄭月娥當時出席立法會答問大會時，就爆出一句「是各位批准的」，指出席會議前已「翻查記錄」，確認立法會通過的2018/19年度財政預算案，當中長達900頁的開支總目中已列明，結果有議員承認「睇漏」，有人則憤言日後「驗屍咁驗」，不讓政府耍「小動作」。

當日林鄭一句「是各位批准的」，相信對不少人來說，至今仍言猶在耳，這種政治「小聰明」如果套用在沒有民主派的議會，又能否再次奏效？