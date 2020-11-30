施政報告2020︱田北辰：中央、港人反應兩極　質疑防疫兩大漏洞

特首林鄭月娥上周發表施政報告，大篇幅提及大灣區及中港融合議題。實政圓桌立法會議員田北辰今日（11月30日）於港台節目中表示，今份施政報告從中央角度而言相信會滿意，但對於香港人有相當多問題尚未解答。 對於現時政府的抗疫工作，田北辰同意林鄭企硬不進行全民強制檢測的做法，因為技術上不可行，但質疑為何接受強制檢測的指定群組，檢測過後又不用14天強制檢疫，質疑是自製漏洞。

▼施政報告2020八大重點▼

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讚揚港珠機場合作：等同多加一個機場

田北辰表示，對於本年施政報告國家肯定高度認同，林鄭於報告中也大篇幅感謝國家，有很多大灣區事項、先一國後兩制、國安大於一切的描述，對於中央來說都是「非常正確」的內容。

不過他提到，民間對施政報告的評價有很大分別，甚至被一些人形容為「多年來的低位」，原因有很多，包括報告內提到多謝中央、多謝家人，偏偏沒有多謝香港市民；沒有提及如何拉近特首和市民的距離、修補社會撕裂；沒有任何短期的紓困措施；研究社會問題的獨立檢討委員會至今仍未成立，獨立調查更加不用指望政府會做，政治矛盾解決無望。田北辰指，香港目前真正的大山有三個，一是疫情，二是一國兩制如何走下去，三是政府和市民如何修補撕裂，又言如果港人一直對政治矛盾心中有條刺，一直走下去也困難重重。

對於施政報告內中港融合相關內容，田北辰讚揚香港與珠海機場合作是一件很大的好事，具有遠見。他指，香港航空運輸業現時在世界上仍然站得穩，但可能往往不夠路線進入內地，和珠三角地區在領空問題上亦有競爭。港珠兩地機場合作後，如果機管局以商業形式入股珠海機場能夠成事，等同機管局參與營運珠海機場，那日後珠海機場也可以對貴重貨品做清關工作，國際社會會相信服務品質有保證。他形容，當兩地機場對接後，香港等同在貨運空運方面多加一個機場。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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質疑強制檢疫群組不用14天檢疫 自製漏洞

談到防疫工作，田北辰表示有一點對林鄭相當認同，那就是堅拒全民強制檢測。他解釋，要在短時間內同步檢驗全香港人，中間涉及大量技術問題，例如如果有10萬人拒絕檢測怎麼辦、是否14天全城不運作、檢測過後是否提供酒店檢疫等，認為缺口處處、漏洞多多，會失去全民強制檢測本身最大的效用。他認為提出全民強制檢測者，應實實在在解釋一下完整方案如何做，否則都只是一句口號。他認為，至低限度政府可針對《預防及控制疾病規例》內的表列高風險處所，強制在進入時要用「安心出行」程式掃二維碼，那就較易追蹤患者，因為在這種非常時期，需要暫時犧牲少許私隱。

然而，田北辰提到兩方面政府應該堵塞漏洞，其一是機場仍有一些「無掩雞籠」的狀況，例如驗測方式不準確、對高風險抵港人士處理太鬆懈、啟動手環的時間沒有限制等，這些問題他於上周行政長官答問會中也問過，林鄭有即場回應，顯示她明顯已知悉問題，為何未及處理；其二是政府現時針對高風險群組作強制病毒檢測，但不知為何檢測過後又不用14天強制檢疫。他反問，這些人和從機場回港人士一樣屬高風險，為何海外抵港者需要檢疫而這些人不用。